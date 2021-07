Post COVID Haar- und Hautprobleme: Alle Ihre Fragen beantwortet | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Das vergangene Jahr hat einige ungewöhnliche Veränderungen im Leben aller mit sich gebracht; die morbiden Wellen von COVID und die damit einhergehende Quarantäne. Obwohl die Menschen sehr vorsichtig mit ihrer Umgebung umgehen, treten andere Probleme auf. Die Haut ist die oberste Schicht des Körpers und ist täglich vielen Dingen ausgesetzt. Die Veränderungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, ermöglichen es einer Person, Masken zu tragen und stressige Erfahrungen zu machen.

Obwohl Haarausfall nichts mit den Symptomen von COVID zu tun hat, könnte der körperliche und emotionale Stress, der mit einem Fall von COVID-19 einhergeht, eine Erklärung sein. Telogenes Effluvium (TE) ist ein reversibler stressinduzierter Zustand, der einige Monate nach einem anfänglichen Stressauslöser auftritt. Zu diesen Auslösern gehören emotionale Belastungen, größere Operationen, hohes Fieber, akute Erkrankungen (wie COVID-19) oder sogar Stress im Zusammenhang mit der Quarantäne.

Wenn der Körper einer Person unter emotionalem oder physischem Stress steht, geht er in den Überlebensmodus über. Der Körper konzentriert sich nur auf die wesentlichen Teile, die zum Überleben notwendig sind. Haare, die ein unwesentlicher Teil des Körpers sind, erhalten nicht so viel Nahrung, was zu Haarausfall führt. Die beste Behandlung für diesen Zustand ist die Korrektur der zugrunde liegenden Ursache, wobei der Schwerpunkt auf Stressbewältigung und einem gesunden Lebensstil liegt.

Wenn Sie Raucher sind, ist die Überlegung, mit dem Rauchen aufzuhören, ein großer Schritt in Richtung eines gesunden Lebensstils. Wenn eine Person Haarausfall erleidet, der: plötzlich auftritt, das Haar in Klumpen fällt, kahle Stellen verursacht und auf der Kopfhaut juckt oder wund ist; Sie müssen einen Dermatologen aufsuchen und die Ursache ihres Haarausfalls diagnostizieren lassen.

Maskne ist ein häufiges Ereignis bei COVID und bleibt danach bestehen. Akne, die durch das Tragen von Masken verursacht oder vermehrt wird, fällt unter Maskne. Es gibt verschiedene Arten von Maskne, die am häufigsten auftreten, sind “mechanische Akne”, die durch Reibung und Niederschlag unter der Maske verursacht wird, was zu Verstopfung der Poren und Bakterienwachstum führt, was zu Pickeln führt. Regelmäßige Aknebehandlungen helfen dabei; Aknecremes trocknen die Haut jedoch aus und eine Feuchtigkeitscreme muss verwendet werden, um die Hautbarriere intakt zu halten.

Rosacea ist ein Hautproblem, das sich durch die Verwendung einer Maske verschlimmern kann. Das Tragen einer Baumwollmaske unter der regulären Maske ist immer ratsam, um unnötige Reibung zu vermeiden. Unparfümierte Feuchtigkeitscremes und Sonnenschutzmittel werden empfohlen, um Reizungen durch Alkohol zu vermeiden. Für Menschen mit empfindlicher Haut ist das Maskenmaterial wichtig, eine Allergie gegen das Material kann zu Dermatitis führen. Während Dermatologen eine Steroidcreme verschreiben, um die Entzündung zu beruhigen, kann die Baumwollmaske unter der normalen Maske helfen. Bei Follikulitis, bei der die Maske die Haarfollikel im Gesicht zerstört, wirken antibiotische Cremes gut.

Bei der Behandlung dieser Probleme sollte das Gesicht dreimal täglich mit lauwarmem Wasser gewaschen werden, wonach die Haut durch Abklopfen des Gesichts getrocknet werden sollte. Eine nicht komedogene Feuchtigkeitscreme sollte gewählt werden, um ein Verstopfen der Poren zu verhindern. Eine ölfreie Feuchtigkeitscreme auf Wasserbasis sollte von Menschen mit fettiger bis Mischhaut verwendet werden. Personen mit trockener Haut sollten eine Feuchtigkeitscreme mit Inhaltsstoffen wie Ceramiden verwenden.

Menschen mit normaler Haut können eine Feuchtigkeitscreme auf Lotionbasis verwenden. Das Tragen von Sonnencreme ist der letzte Schritt zur Vervollständigung der morgendlichen Hautpflege. Sonnencremes müssen mit Bedacht gewählt werden, da Masken nur einen SPF 7 liefern, während indische Haut tagsüber mindestens einen LSF 30 benötigt. Personen mit fettiger bis Mischhaut können eine matte Sonnencreme verwenden, die Gel oder Silikon enthält. Ein Sonnenschutz auf Lotionsbasis für normale Haut funktioniert gut, und für diejenigen mit trockener Haut werden feuchtigkeitsspendende Lotionen oder Sonnenschutzmittel auf Cremebasis empfohlen.

Nicht komedogene und hypoallergene Make-up-Produkte sollten bevorzugt werden, wenn die Vermeidung von Make-up nicht wahrscheinlich ist. Es ist wichtig, die Maske nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel zu waschen oder wegzuwerfen, wenn sie wegwerfbar ist. Das Tragen einer bequem sitzenden, aber nicht zu engen Gesichtsmaske mit drei Lagen Stoff ist erforderlich; Wenn die Maske nicht korrekt ist, erhöht ein häufigeres Berühren des Gesichts zum Anbringen der Maske das Kontaminationsrisiko.

Masken aus synthetischen Stoffen wie Nylon oder Viskose sollten vermieden werden, da diese Materialien die Haut reizen können. Bei empfindlicher Haut sollten Masken aus natürlichem, weichem Stoff (wie Baumwolle) unter einer normalen Maske getragen werden.

Die American Academy of Dermatology Association berichtet, dass nach vier Stunden ununterbrochenem Tragen einer Maske eine 15-minütige Hautpause erforderlich ist, während die soziale Distanz eingehalten wird. Allerdings ist es zwingend erforderlich, sich vor einer Maskenpause die Hände zu waschen. Ein Mensch kann soziale Kontakte aus unzähligen Gründen nicht ganz vermeiden, auch wenn Midlife der beste Ausweg aus einer solchen Situation ist, spielen hier Masken und Desinfektionsmittel eine ganz entscheidende Rolle, um die Kurve abzuflachen und geschützt zu bleiben. Der beste Weg, sich und Ihre Mitmenschen vor COVID-19 zu schützen, besteht darin, Mund und Nase zu bedecken.

Wenn der Stress Haarausfall und Hautprobleme verursacht, was wiederum zu mehr Stress führt, wenden Sie sich an einen Dermatologen, der alle Probleme lösen kann.