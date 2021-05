Neue wirksame Behandlung für Vitamin-D-Mangel: Studie | Gesundheitsinfo

Boston: Neue Studie zeigt, dass 25-Hydroxyvitamin D3 eine wirksame Behandlung für Vitamin-D-Mangel bei bestimmten Patienten ist. Weltweit gibt es mehrere Millionen Menschen mit verschiedenen Fett-Malabsorptions-Syndromen, darunter Menschen, die sich einer Magenbypass-Operation unterzogen haben und an Fettleibigkeit leiden. Diese Patienten haben häufig Schwierigkeiten, Vitamin D aufzunehmen, und beide Patientengruppen haben ein erhöhtes Risiko für Vitamin D-Mangel und daher ein höheres Risiko für Osteoporose und Osteomalazie (Erweichung der Knochen).

Übergewichtige Patienten sind auch anfällig für Vitamin-D-Mangel, da Vitamin D, das aus der Darmabsorption und der Hautsynthese stammt, in einer größeren Masse an Körperfett verdünnt ist. Diese Ergebnisse erscheinen online im American Journal of Clinical Nutrition.

Laut Forschern ist etwa ein Drittel der Erwachsenen fettleibig und benötigt viel größere Dosen Vitamin D, um ihren Bedarf zu decken. “Dieser Vitamin-D-Metabolit wird bei Patienten mit Fett-Malabsorptions-Syndrom besser resorbiert. Da er nicht so fettlöslich ist, verdünnt er sich nicht im Körperfett und erhöht und hält den Blutspiegel von 25-Hydroxyvitamin D bei übergewichtigen Menschen wirksam”, erklärte entsprechend Autor Michael F. Holick, PhD, MD, Professor für Medizin, Physiologie und Biophysik sowie Molekulare Medizin an der Boston University School of Medicine.

Gesunde Erwachsene, Erwachsene mit Fett-Malabsorptions-Syndrom und fettleibige Erwachsene wurden verglichen, um festzustellen, ob eine wasserlöslichere Form von Vitamin D3, bekannt als 25-Hydroxyvitamin D3, wirksamer war als dieselbe Dosis Vitamin D3, um ihren Vitamin D-Status zu verbessern.

Die Forscher beobachteten, dass im Vergleich zu gesunden Erwachsenen nur etwa 36% des oral aufgenommenen Vitamins D3 im Blut von Patienten mit Fett-Malabsorptionssyndrom gefunden wurden, einschließlich Patienten, die sich einer Magenbypass-Operation unterzogen hatten. Syndrome konnten es ebenso aufnehmen wie gesunde Erwachsene, wodurch ihr Vitamin-D-Status in gleichem Maße erhöht wurde.

Eine ähnliche Beobachtung wurde bei adipösen Probanden im Vergleich zu gesunden Kontrollen gemacht. “Daher könnte die Verwendung von 25-Hydroxyvitamin D3 ein neuer Ansatz zur Behandlung von Vitamin-D-Mangel bei Patienten mit Fett-Malabsorptionssyndrom und bei adipösen Erwachsenen sein”, fügte Holick hinzu. Osteomalazie. Patienten mit Vitamin D-Mangel und Osteomalazie haben anhaltende Schmerzen in Knochen und Muskeln.

Ein Vitamin-D-Mangel wurde mit einem erhöhten Risiko für viele chronische Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter Multiple Sklerose, Typ-1-Diabetes, Herzerkrankungen, Typ-2-Diabetes, Depressionen, neurokognitive Dysfunktion und Krankheiten. Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, einschließlich COVID.