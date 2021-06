Neem und Aloe Vera, Ihre Essentials für die Hautpflege | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Haben Sie es satt, in teure Haut- und Körperpflegeprodukte zu investieren, die Ergebnisse garantieren, aber keine erzielen? Ihre Antwort liegt in einfachen, kostengünstigen natürlichen Inhaltsstoffen, die viele Vorteile bieten und Ihre Haut nicht mit Chemikalien belasten.

Die Sommer in Indien werden jedes Jahr heißer und der Monsun ist in gewisser Weise fast da. Die Hitze macht unsere Haut rau und gebräunt, Schweiß und Schmutz verstopfen die Poren, was letztendlich zu einem ungleichmäßigen Hautton führt. Bevor Sie Ihr nächstes teures Produkt kaufen, ist es an der Zeit, im Gemüsegarten nach bescheidenen Neem und Aloe Vera zu suchen.

Aloe Vera enthält 75 potenziell aktive Bestandteile: Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe, Zucker, Lignin, Saponine, Salicylsäuren und Aminosäuren. Es enthält die Vitamine A (Beta-Carotin), C und E, die Antioxidantien sind. Im Grunde vereint es also die Kraft der verschiedenen Seren und Masken, die wir in einem erfrischenden Gel verwenden. Neem, insbesondere in Form von Öl, enthält Fettsäuren (EFAs) und hat einen hohen Desinfektionsquotienten.

Eine Kombination aus beiden kann bei einer Vielzahl von Hautproblemen helfen, die uns in diesen Monaten beschäftigen.

Reinigen Sie die Haut, reinigen Sie die Poren

Neem hilft, unsere Bakterien und Keime zu beseitigen, die Akne und Hautausschläge verursachen; Die guten Säuren der Aloe Vera helfen bei der Hautregeneration und der allgemeinen Geschmeidigkeit. In Kombination reinigen diese magischen Inhaltsstoffe die Poren, entfernen Mitesser / Whiteheads, ohne die Haut auszutrocknen oder schuppige Schuppen zu hinterlassen. Bei längerer Anwendung wird die Haut strahlender, ebenmäßiger und glatter.

Wirkt als Anti-Schadstoff

Die antioxidativen Eigenschaften von Aloe Vera kehren die Auswirkungen von Sonnenbrand und Bräunung um. Neem hilft, durch Schweiß und Schmutz verursachte Keim- / Schmutzansammlungen auf der Haut zu beseitigen und ist entzündungshemmend. Bietet daher lang anhaltenden Schutz vor Umweltschäden, insbesondere bei der Verwendung in alltäglichen Hygiene- / Hautprodukten wie Duschgel.

Verjüngen

Das EFA-Kollagen in Neem und die Antioxidantien in Aloe Vera helfen, die Hautelastizität wiederherzustellen, die Hautstruktur und das Aussehen zu verbessern, die Hautvitalität wiederherzustellen und die Haut praller zu machen, um sie strahlender zu machen.

Feuchtigkeitsspendend

Das wichtigste Pflegebedürfnis für den Sommer ist nach wie vor Feuchtigkeit ohne ein fettiges Finish. Unsere bescheidene Aloe Vera und Neem erfüllen auch diese Funktion! Es spendet Feuchtigkeit und erfrischt die Haut, besonders wenn es vor oder während des täglichen Badens verwendet wird.

Jetzt, da Sie die Vorteile kennen, ist es an der Zeit, diese bescheidenen Zutaten zu integrieren. Wenn Sie sie nicht zur Hand haben, ziehen Sie in Erwägung, sie in Töpfe zu pflanzen.