Nationaler Arzttag 2021: Geschichte und Bedeutung | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: In Indien wird jedes Jahr am 1. Juli der National Physicians Day gefeiert. An diesem Tag sollen die Bemühungen von Angehörigen der Gesundheitsberufe für die Gesundheit, das Wohlergehen und die Sicherheit anderer gewürdigt und gefeiert werden. Der Tag feiert die unermüdliche Arbeit von Angehörigen der Gesundheitsberufe während ihrer gesamten Karriere, um Menschenleben zu retten.

Der Nationale Arzttag wird in jedem Land an verschiedenen Tagen gefeiert. Die Vereinigten Staaten feiern es am 30. März, Kuba am 3. Dezember und der Iran am 23. August.

Geschichte des Nationalen Arzttages

Der Nationale Arzttag wurde erstmals am 1. Juli 1991 von der Indian Medical Association (IMA) in Indien begangen. Dieser Tag markiert den Jahrestag der Geburt des Arztes und zweiten Ministerpräsidenten von Westbengalen, Dr. BC Roy. Dr. Roy hat große Beiträge zum medizinischen Bereich des Landes geleistet. Er ist dafür bekannt, medizinische Organisationen wie das Jadavpur TB Hospital, das Chittaranjan Seva Sadan, das Kamala Nehru Memorial Hospital, die Victoria Institution (College), das Chittaranjan Cancer Hospital und das Chittaranjan Seva Sadan für Frauen und Kinder gegründet zu haben.

Bedeutung des Nationalen Arzttages

Ärzte üben bekanntlich einen „edlen Beruf“ aus. Die COVID-19-Pandemie hat uns jedoch erneut die harte und außergewöhnliche Arbeit gezeigt, die Mediziner in diesen schwierigen Zeiten für die Menschen geleistet haben. Viele Ärzte hatten 16 Stunden und mehr Schichten hintereinander, um eine große Anzahl von Patienten zu versorgen. Verschiedene andere Ärzte haben COVID-Patienten behandelt und sich von ihren eigenen Familien isoliert, um die Pandemie zu bekämpfen.

Die wahnsinnige Arbeit, die Mediziner während der Pandemie geleistet haben, ist einen Applaus wert und ein Tag reicht einfach nicht aus, um sie zu feiern. Aber wir sollten uns zumindest bemühen, ihre Bemühungen anzuerkennen und sie am Nationalen Ärztetag 2021 voll und ganz zu unterstützen.