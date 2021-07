Nationaler Arzttag 2021: Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Ärzten | Exklusive Neuigkeiten

Neu-Delhi: Der National Physicians Day wird in Indien jährlich am 1. Juli gefeiert. Dieser Tag markiert auch den Jahrestag der Geburt des Arztes, Visionärs und zweiten Ministerpräsidenten von Westbengalen, Dr. BC Roy, der einen großen Beitrag zur Entwicklung der medizinischen Einrichtungen im Land geleistet hat.

Seit die COVID-19-Pandemie uns im letzten Jahr heimgesucht hat, wurde die wichtige Rolle von Ärzten und Ärzten in unserer Gesellschaft erneut bekräftigt.

„Als COVID-19 zum ersten Mal in China gemeldet wurde, wusste keiner von uns das Ausmaß des Problems. Seit Februar sehen wir Fälle in unseren Krankenhäusern. Und am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) COVID-19 offiziell zur Pandemie erklärt; alles hat sich geändert “, sagt Dr. Anil Heroor, Leiter der chirurgischen Onkologie, Fortis Hospital Mumbai.

Genau wie Dr. Heroor haben viele andere Ärzte eine ähnliche Erfahrung zu teilen. Die Pandemie hat das Leben und vor allem ihr Leben so brutal verändert, dass sie an vorderster Front bei der Bekämpfung des Virus und der Rettung von Leben standen, für die sie nur wenig Zeit hatten, um alles zu bewältigen.

„Alle Ärzte sind darauf trainiert, mit Tod, Leid und Verlust fertig zu werden, aber diese Pandemie hat die Reserven der Widerstandsfähigsten strapaziert. Sie haben nun seit über einem Jahr unermüdlich gearbeitet und die meisten von ihnen sind täglich mit dem Tod konfrontiert“, erklärt Dr. Sapna Bangar, Psychiaterin und Leiterin des Mpower-Zentrums in Mumbai.

„Der tägliche Umgang damit auf einem so anhaltenden Niveau fordert seinen Tribut, aber die meisten Ärzte suchen keine Hilfe aufgrund des Stigmas, das mit der psychischen Gesundheit verbunden ist und ihre Belastung erhöht“, fügte Dr. Bangar hinzu.

PANDEMIE BEFINDET SICH VON DEN ÄRZTEN FÜR Psychiatrie

Dr. Bangar teilt weiter mit, dass die aktuelle Situation ständig die Dienste von Ärzten erfordert und sie keine Zeit haben, innezuhalten oder über den Verlust eines Patienten nachzudenken, weil so viele Menschen in der Warteschlange auf das begehrte Bett warten.

Eine gewisse Taubheit bei so viel Elend stellt sich bei körperlicher und geistiger Erschöpfung unweigerlich ein.

Eine persönliche Anekdote ihrer Freundin erzählt Dr. Bangar weiter: „Eine befreundete Ärztin erzählte mir, dass sie, sobald sie anfing, über ihre Gefühle nachzudenken, Angst hatte, ihre Tränen nicht mehr stoppen zu können. Die meisten Ärzte arbeiten also auf einer eher körperlichen Ebene und lassen sich nichts „fühlen“.

Die Patienten und ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden haben jedoch für diese Helden höchste Priorität.

„Die Lektionen, die wir während COVID gelernt haben, sind, unsere Patienten während der gesamten Behandlung zu unterstützen, sie zu motivieren, ihren Willen immer hoch zu halten, COVID zu bekämpfen“, erklärt Dr. Sahil Kapoor, Berater, Hausarzt und Wellnessexperte, Aakash Health, Dwarka.

Er fügte hinzu: „Patienten kommen mit großer Angst zu uns, an COVID zu sterben, daher ist es unsere moralische Verpflichtung, an ihrer Seite zu stehen und ihnen bei der Bewältigung der Krankheit zu helfen. Mentale Unterstützung ist in diesen Zeiten dringend notwendig. “

Das Leben und die Gesundheit ihrer Patienten über ihr eigenes Wohlergehen zu stellen, ist eine humanitäre Leistung, für die Ärzten nicht genug gedankt werden kann. Die Übernahme dieser immensen Verantwortung und des Drucks und das tägliche Miterleben einer Tragödie hat jedoch tiefgreifende Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit.

Während sich viele Ärzte mit dem COVID-19-Virus infizierten und im Dienst starben, erlebten viele weitere ein Burnout.

„Ärzte sind mit beispiellosem Stress, Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Depressionen, Hoffnungslosigkeit und emotionaler Erschöpfung konfrontiert. Manche Menschen greifen zu Alkohol, um die Schmerzen zu betäuben und leider haben wir auch einige durch Selbstmord verloren“, verrät Dr. Bangar.

AUCH FAMILIEN VON ARZTEN ERLEBEN IMMENSE ANGST

Doch nicht nur Ärzte, sondern auch deren Angehörige sind psychisch stark belastet. Familien sollten besorgt sein, dass sich ihre Ärzte nicht anstecken und / oder die Infektion auf ältere Eltern oder Kinder übertragen. Einige Ärzte mussten sich mit der Stigmatisierung in ihren eigenen Wohnkomplexen auseinandersetzen, wobei die Familien geächtet wurden.

Da diese schwierigen Zeiten Ärzte über ihre Fähigkeit hinausgetrieben haben, anderen zu dienen, sollten wir aus dieser Pandemie lernen, besser in das Gesundheitswesen und die medizinische Infrastruktur und Forschung zu investieren, damit wir in Zukunft besser auf solche Katastrophen vorbereitet sind.

Es ist auch wichtig, über das eigene Leiden hinauszublicken und sich in die Bezugspersonen einzufühlen. Es ist wichtig, ihnen Respekt und Dankbarkeit für ihren unermesslichen Dienst zu erweisen.