Monsun-Superfoods, die Sie in Ihre Ernährung aufnehmen sollten Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Mit starken Winden und unablässigen Regenfällen markiert der Monsun in Indien auch den Beginn einer Zeit herzhafter Genüsse. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass extreme Wetteränderungen sich auf unser Verdauungssystem auswirken und es anfällig für Infektionen machen. Der Verzehr bestimmter nährstoffreicher Lebensmittel, die das Immunsystem des Körpers stärken, kann dazu beitragen, sich selbst zu schützen. Rohit Shelatkar, Vice President of Vitabiotics, Fitness and Nutrition Expert, teilt eine Liste dieser Superfoods:

Mais (Bhutta): Ein mit Gewürzen und Butter überzogener gerösteter Maiskolben ist der klassische indische Monsun-Snack. Mais ist das stärkste und gesündeste Monsun-Essen, da es kalorienarm und ballaststoffreich ist. Es ist auch sehr reich an Lutein und zwei sekundären Pflanzenstoffen, die eine bessere Sehkraft fördern. Die unlöslichen Ballaststoffe im Mais helfen nicht nur beim Abnehmen, sondern ernähren auch die guten Bakterien in unserem Darm, was eine bessere Verdauung fördert. Mais kann gekocht, gedünstet oder geröstet werden und ist ein äußerst vielseitiges Lebensmittel, das in Salate und Hauptgerichte eingearbeitet werden kann.

Bananen: Magen-Darm-Infektionen treten häufiger während der Monsunzeit auf und die bescheidene Banane ist der beste Schutz dagegen. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die zu einer guten Verdauung beitragen. Sie enthalten auch Ascorbinsäure (Vitamin C) und Retinol, die dazu beitragen können, die Immunität unseres Körpers hoch zu halten. Außerdem sind Bananen kalorienarm und tragen dazu bei, dass sich der Magen über einen längeren Zeitraum voller anfühlt.

Eier: Eier sind ein Allwetter-Superfood, das reich an Proteinen ist und beim Aufbau von Muskelmasse hilft. Eier stärken auch das Immunsystem des Körpers und helfen bei der Bekämpfung von Infektionen.

Saisonale Früchte: Monsunfrüchte wie Litschi, Papaya, Granatäpfel und Birnen helfen nicht nur dem Körper, Nahrung besser zu verdauen, sondern helfen auch, Infektionen zu bekämpfen, die durch diese erhöhte Luftfeuchtigkeit verursacht werden. Monsunfrüchte sind auch reich an Antioxidantien, die helfen, den Blutdruck zu senken und verschiedene Infektionen zu verhindern. Jamun ist eine weitere saisonale Frucht, die gegessen werden sollte, da sie reich an Eisen, Folsäure, Kalium und Vitaminen ist.

Kokoswasser: Hydratisiert zu bleiben ist eine der besten Möglichkeiten, um gesund zu bleiben und bakterielle Infektionen zu verhindern. Kokoswasser ist eine großartige Quelle für Elektrolyte, die dem Körper helfen können, Giftstoffe auszuspülen. Es ist auch reich an immunitätsfördernden Eigenschaften und kann Wunder für die Gesundheit von Haut und Herz bewirken. Es ist auch die beste Wahl für diejenigen, die versuchen, Gewicht zu verlieren. Kokoswasser sollte bei Zimmertemperatur mit etwas Zitronen- oder Ananassaft getrunken werden, um den Vitamin-C-Spiegel im Körper zu erhöhen.