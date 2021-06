Monoklonale Antikörpertherapie verbessert Parameter bei COVID-Patienten in Delhi und bietet einen Hoffnungsschimmer | Gesundheitsinfo

Inmitten der Düsterkeit von COVID und der Angst vor einer Infektion trotz der Einnahme von Impfstoffen gibt es hier einige gute Nachrichten. Im Sir Ganga Ram Hospital (HRMS) in Delhi wurde ein Cocktail aus monoklonalen Antikörpern erfolgreich bei zwei Patienten eingesetzt, die während der ersten sieben Tage ein schnelles Fortschreiten der COVID-19-Symptome zeigten.

Ein Gamechanger in der COVID-Behandlung?

Dr. Pooja Khosla, Senior Consultant, Department of Medicine, HRMS, sagte gegenüber PTI, dass einem 36-jährigen Gesundheitspersonal mit hohem Fieber, Husten, Muskelschmerzen, schwerer Schwäche und Leukopenie (verringerte Anzahl weißer Blutkörperchen) REGCov2 (Casirivimab und Imdevimab) am Dienstag, 6. Krankheitstag.

“Patienten mit diesen Symptomen entwickeln sich schnell zu einem mittelschweren bis schweren Stadium. In diesem Fall hielt das hohe Fieber fünf Tage an und die Gesamtzahl der weißen Blutkörperchen sank auf 2.600. Nachdem wir sie mit monoklonalen Antikörpern behandelt hatten, verbesserten sich seine Parameter innerhalb von acht Jahren.” Stunden. Der Patient wurde entlassen “, sagte sie.

Im zweiten Fall hatte eine 80-jährige Person, die an Diabetes und Bluthochdruck leidet, hohes Fieber und Husten. “Ein CT-Scan bestätigte eine leichte Erkrankung. Er erhielt REGCov2 am 5. Tag. Die Parameter des Patienten verbesserten sich innerhalb von 12 Stunden”, heißt es in einer Erklärung des Krankenhauses.

Dr. Khosla sagte, die Therapie mit monoklonalen Antikörpern könnte bahnbrechend sein, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt wird. Es kann einen Krankenhausaufenthalt in der Hochrisikogruppe und das Fortschreiten zu einer schweren Krankheit verhindern. Dies kann dazu beitragen, den Steroidgebrauch und die Immunmodulation zu vermeiden oder zu reduzieren, was das Risiko tödlicher Infektionen wie Mukormykose, sekundärer bakterieller und viraler Infektionen wie CMV weiter verringern würde, sagte sie.

Wie PTI berichtete, sagten Ärzte des BLK-Max-Krankenhauses am Dienstag, dass zwei COVID-positive ältere Menschen mit Herzkomplikationen eine Woche nach der Behandlung durch monoklonale Antikörper „negativ“ auf die Krankheit getestet wurden. Sandeep Nayar, Senior Director des BLK-Max Center for Chest and Respiratory Diseases, sagte der Nachrichtenagentur, dass die beiden Männer die Antikörper-Cocktail-Therapie innerhalb von drei Tagen nach Erhalt ihrer Berichte erhalten hätten. “Dies ist die schnellste Genesung, die jemals bei Patienten gemeldet wurde, insbesondere bei älteren Menschen mit Begleiterkrankungen”, sagte er. „Angesichts dieser Entwicklung kann der monoklonale Antikörpercocktail getrost als ‚Game Changer‘ im Kampf gegen Covid bezeichnet werden“, sagte Dr. Nayar.

Antikörper-Cocktail-Behandlung

Monoklonale Antikörper sind identische Kopien eines Antikörpers, der auf ein spezifisches Antigen abzielt. Diese Behandlung wurde bereits zur Behandlung von Infektionen wie Ebola und HIV eingesetzt. Der Wirkstoffcocktail, eine Kombination aus Casirivimab und Imdevimab, richtet sich nach Expertenmeinung gezielt gegen das Spike-Protein SARS-CoV-2 und verhindert die Anheftung des Virus an menschliche Zellen sowie die Vermehrung. Studien zeigen, dass diese „Antikörper-Cocktail-Behandlung“ gegen COVID-19 die Eskalation von Fällen leichter bis mittelschwerer bis schwerer Erkrankungen verhindern kann, die dann in 70% der Fälle einen Krankenhausaufenthalt erfordern, sagen Ärzte.

Die Therapie eignet sich am besten für „Hochrisiko-COVID-19-Patienten“, die innerhalb der ersten 10 Tage nach Symptombeginn sind und eines der aufgeführten Kriterien erfüllen, z. B. 65 Jahre oder älter.

Die Donald Trump-Verbindung

Der Antikörper-Cocktail wurde dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump übergeben, als er letztes Jahr an COVID erkrankte.

– Mit Beiträgen der Agentur

