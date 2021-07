Mit COVID in Verbindung stehende Herzentzündung bei Kindern kann sich schnell auflösen | Gesundheitsinfo

New York: Herzprobleme bei Kindern, die wegen eines Multisystem-Entzündungssyndroms (MIS-C) – einer durch COVID ausgelösten Entzündungskrankheit – ins Krankenhaus eingeliefert wurden, dauerten nur wenige Monate und lösten sich schnell, wie eine Studie nahelegt

MIS-C ist eine seltene Krankheit, die im ganzen Körper weit verbreitete Entzündungen verursacht. Viele Kinder mit MIS-C waren zunächst asymptomatisch oder hatten leichte COVID-Symptome, entwickelten aber Wochen später eine Vielzahl von nicht-respiratorischen Symptomen, darunter Bauchschmerzen, Hautausschlag, Herzanomalien und in einigen Fällen extrem niedriger Blutdruck.

Die meisten davon verschwanden jedoch innerhalb von Monaten, wie die von Forschern der Columbia University und New York-Presbyterian durchgeführte Studie ergab.

„Wir haben erfahren, dass COVID eine Reihe von Krankheiten bei Kindern verursacht. Einige sind asymptomatisch oder leicht symptomatisch und eine kleine Anzahl von Kindern, die MIC-C entwickeln, werden schwer krank und müssen auf die Intensivstation gebracht werden“, sagte Kanwal M. Farooqi, Assistant Professor of Pädiatrie am Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia.

„Es ist eine Erleichterung, dass diese Studie zeigt, dass die meisten der schwerwiegenden kardialen und immunologischen Manifestationen, die wir bei Kindern mit MIS-C beobachtet haben, schnell abgeklungen sind“, fügte Farooqi hinzu.

Die kleine Studie, die in der Zeitschrift Pediatrics veröffentlicht wurde, analysierte etwa 45 MIS-C-Patienten. Fast 80 % der Kinder hatten irgendeine Art von Herzfunktionsstörung und fast die Hälfte hatte mittelschwere bis schwere Herzanomalien, einschließlich einer verminderten Fähigkeit des Herzens, richtig zu pumpen, einer Erweiterung der Koronararterien und undichten Herzklappen.

Bei zwei Dritteln der Kinder kam es während ihres Krankenhausaufenthalts auch zu einer vorübergehenden Abnahme der Anzahl der weißen Blutkörperchen. Die Mehrheit wies einen Anstieg der Entzündungsmarker auf und mehr als die Hälfte hatte auch erhöhte spezifische Herzmarker, die auf eine Herzschädigung hindeuten.

Die meisten Patienten reagierten schnell auf Steroide und andere Behandlungen und wurden nach etwa fünf Tagen entlassen. Immunologische Anomalien und Marker für Herzschäden normalisierten sich innerhalb weniger Wochen, und innerhalb von vier Monaten waren die meisten Herzanomalien behoben, einschließlich aller Anomalien der Koronararterien, sagte Farooqi.

„Dennoch empfehlen wir aufgrund fehlender Langzeitdaten, dass Kinder mit mehr als leichten Herzfunktionsstörungen sich nach sechs Monaten einer kardialen MRT unterziehen und einen Kinderarzt aufsuchen sollten, bevor sie Leistungssport betreiben dürfen“, bemerkte er.