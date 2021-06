Meine Damen, deshalb sollten Sie Ihren Tag mit Schokolade beginnen | Gesundheitsinfo

New York: Während der tägliche Verzehr von Milchschokolade wie ein Rezept zur Gewichtszunahme erscheinen mag, kann der Beginn des Tages mit einer konzentrierten Menge Schokolade dem Körper helfen, Fett zu verbrennen und den Blutzuckerspiegel zu senken, so eine Studie.

Brigham-Forscher arbeiteten mit Forschern der Universität Murcia in Spanien zusammen und untersuchten die Auswirkungen des morgendlichen Trinkens von Milchschokolade auf eine kleine Gruppe postmenopausaler Frauen.

Die im FASEB Journal veröffentlichte Studie ergab, dass der Verzehr von Schokolade am Morgen oder am Abend nicht zu einer Gewichtszunahme führte. Im Gegenteil, der Verzehr von Schokolade am Morgen oder am Abend beeinflusst nachweislich Hunger und Appetit, die Zusammensetzung der Mikrobiota und den Schlaf.

Ein hoher Schokoladenkonsum in den Morgenstunden kann auch helfen, Fett zu verbrennen und den Blutzucker zu senken, und der Konsum von Schokolade am Abend oder in der Nacht beeinträchtigt den Stoffwechsel von Ruhe und Bewegung am nächsten Morgen.

„Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass nicht nur ‚was‘, sondern auch ‚wann‘ wir essen, physiologische Mechanismen beeinflussen kann, die an der Regulierung des Körpergewichts beteiligt sind“, sagte Frank AJL Scheer, Neurowissenschaftler in der Abteilung für Medizin und Neurologie des Brigham and Women’s Hospital.

„Unsere Freiwilligen haben trotz der erhöhten Kalorienaufnahme nicht an Gewicht zugenommen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Schokolade die Energieaufnahme nach Belieben reduziert, was mit der beobachteten Verringerung von Hunger und Appetit übereinstimmt Garaulet, ebenfalls aus dem Krankenhaus.

Für die Studie führte das Team eine randomisierte, kontrollierte Crossover-Studie mit 19 postmenopausalen Frauen durch, die morgens (innerhalb einer Stunde nach dem Aufwachen) oder nachts (innerhalb einer Stunde nach dem Aufwachen) 100 g Schokolade konsumierten. Sie verglichen Gewichtszunahme und viele andere Maßnahmen mit dem Verzicht auf Schokolade.