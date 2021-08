Luftverschmutzung mit erhöhtem Demenzrisiko verbunden | Gesundheitsinfo

Washington: Feinstaub-Luftverschmutzung ist mit einem höheren Demenzrisiko verbunden, findet eine neue Studie. Anhand von Daten aus zwei großen, langfristigen Studienprojekten im Puget Sound-Gebiet – eines begann Ende der 1970er Jahre mit der Messung der Luftverschmutzung und eines anderen zu Risikofaktoren für Demenz, das 1994 begann – identifizierten Forscher der University of Washington einen Zusammenhang zwischen Luft Umweltverschmutzung und Demenz.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Zeitschrift „Environmental Health Perspectives“ veröffentlicht. In der von UW durchgeführten Studie war ein leichter Anstieg der Feinstaubbelastung (PM2,5 oder Partikel von 2,5 Mikrometer oder weniger) im Durchschnitt über ein Jahrzehnt an bestimmten Adressen in der Region Seattle mit einem höheren Demenzrisiko für Menschen verbunden, die in der Stadt leben diese Adressen.

„Wir fanden heraus, dass eine Zunahme von 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Exposition einem um 16 % erhöhten Risiko für Demenz jeglicher Ursache entsprach. Es gab einen ähnlichen Zusammenhang für Demenz vom Alzheimer-Typ“, sagte die Autorin forscht als Doktorand am Department für Umweltwissenschaften und Arbeitsmedizin der UW.

„Die ACT-Studie setzt sich dafür ein, die Demenzforschung durch die gemeinsame Nutzung ihrer Daten und Ressourcen voranzutreiben, und wir sind den ACT-Freiwilligen dankbar, die jahrelang ihr Leben gewidmet haben, um unsere Bemühungen, einschließlich ihrer Teilnahme, zu unterstützen. sagte Dr. Eric Larson, Gründungsleiter von ACT und Studienleiter bei KPWHRI.

An der Studie nahmen mehr als 4.000 Einwohner der Region Seattle teil, die an der Studie Adult Changes in Thought (ACT) teilnahmen, die vom Kaiser Permanente Washington Health Research Institute in Zusammenarbeit mit UW durchgeführt wurde.

Unter diesen Bewohnern identifizierten die Forscher mehr als 1.000 Menschen, bei denen seit Beginn der ACT-Studie im Jahr 1994 irgendwann einmal Demenz diagnostiziert worden war. Sobald ein Patient mit Demenz identifiziert wurde, verglichen die Forscher die durchschnittliche Schadstoffbelastung jedes Teilnehmers bis zu das Alter, in dem der Demenzkranke diagnostiziert wurde.

Wenn beispielsweise bei einer Person im Alter von 72 Jahren Demenz diagnostiziert wurde, verglichen die Forscher die Umweltbelastung anderer Teilnehmer im Laufe des Jahrzehnts, bevor jeder 72 Jahre alt wurde.

Bei diesen Analysen mussten die Forscher auch die unterschiedlichen Jahre berücksichtigen, in denen diese Personen in die Studie aufgenommen wurden, da die Luftverschmutzung in den Jahrzehnten nach Studienbeginn deutlich zurückgegangen ist. In ihrer abschließenden Analyse fanden die Forscher heraus, dass nur 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Unterschied zwischen den Wohnungen mit einer 16 Prozent höheren Demenzinzidenz verbunden war. Um diesen Unterschied ins rechte Licht zu rücken, sagte Shaffer, dass es 2019 etwa 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Unterschied in der PM2,5-Verschmutzung zwischen dem Pike Street-Markt in der Innenstadt von Seattle und den Wohngebieten rund um Discovery Park gab.

„Wir wissen, dass sich Demenz über einen langen Zeitraum entwickelt. Es dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis sich diese Zustände im Gehirn entwickeln, also mussten wir uns die Expositionen ansehen, die diesen längeren Zeitraum abdeckten“, sagte Shaffer.

Und durch die langjährigen Bemühungen vieler UW-Professoren und anderer, detaillierte Datenbanken zur Luftverschmutzung in unserer Region zu erstellen, „können wir die Expositionen in dieser Region seit 40 Jahren abschätzen. Dies ist in diesem Forschungsbereich beispiellos und ein einzigartiger Aspekt unserer Studie.

Zu den weiteren Highlights der Studie zählten neben den umfangreichen Luftschadstoff- und Demenzdaten für die Region eine lange Historie von Adressen und qualitativ hochwertige Verfahren zur Demenzdiagnostik der Studienteilnehmer. “Die zuverlässige Adresshistorie ermöglicht es uns, genauere Schätzungen der Luftverschmutzung für die Studienteilnehmer zu erhalten”, sagte die Hauptautorin Lianne Sheppard, UW-Professorin für wissenschaftliche Umwelt und Arbeitsmedizin und Biostatistik.

“Diese hochwertigen Expositionen in Kombination mit der regelmäßigen Überwachung der ACT-Teilnehmer und standardisierten Diagnoseverfahren tragen zu den potenziellen politischen Auswirkungen dieser Studie bei.” Obwohl viele Faktoren wie Ernährung, Bewegung und Genetik mit einem erhöhten Demenzrisiko verbunden sind, gilt die Luftverschmutzung heute als einer der wichtigsten potenziell beeinflussbaren Risikofaktoren.

Die neuen Erkenntnisse von UW ergänzen diese Beweislage, die darauf hindeutet, dass Luftverschmutzung neurodegenerative Wirkungen hat und dass eine Verringerung der Belastung der Menschen durch Luftverschmutzung dazu beitragen könnte, die Belastung durch Demenz zu verringern.

„Die Art und Weise, wie wir die Rolle der Luftverschmutzung für die Gesundheit verstanden haben, hat sich entwickelt, indem wir zuerst dachten, dass sie ziemlich auf Atemwegsprobleme beschränkt war, dann auch kardiovaskuläre Auswirkungen hat und jetzt gibt es Beweise für ihre Auswirkungen auf das Gehirn“, sagte Sheppard, der in diesem Jahr den Rohm-and-Haas-Lehrstuhl für Public Health Sciences erhielt.

“Über eine gesamte Bevölkerung hinweg ist eine große Anzahl von Menschen exponiert. Daher ist selbst eine kleine Änderung des relativen Risikos auf Bevölkerungsebene groß”, sagte Shaffer.

„Es gibt einige Dinge, die die Menschen tun können, wie das Tragen einer Maske, die aufgrund von COVID jetzt immer mehr standardisiert wird. Aber es ist nicht fair, die Last allein auf den Einzelnen abzuwälzen. Diese Daten können weitere politische Maßnahmen auf lokaler und nationaler Ebene unterstützen, um die Quellen der Feinstaubluftverschmutzung zu kontrollieren.

Co-Autoren sind Magali Blanco, Joel Kaufman, Timothy Larson, Marco Carone, Adam Szpiro und Paul Crane von der UW; Ge Li am VA Puget Sound Health Care System und UW; Sara Adar an der University of Michigan; Eric Larson von der UW School of Medicine und dem Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.

Diese Forschung wurde durch mehrere Zuschüsse des National Institute of Environmental Health Sciences, des National Institute on Aging, des UW Retirement Association Aging Fellowship, des Seattle Chapter der Achievement Rewards for College Scientists Foundation und anderer finanziert.