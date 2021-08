Logopädie-Klinik in Sydney | Gesundheitsinfo

Logopädie bringt Ihrem Kind bei, zu kommunizieren. Unser ganzheitlicher Ansatz ist evidenzbasiert und wir stimmen unsere Behandlung auf Sie, Ihre Familie und Ihre Situation ab. Alle Arten von Kommunikations- und Ernährungsproblemen können von einem pädiatrischen Logopäden in Sydney behandelt werden. Dazu gehören unter anderem Stottern und Sprechgeräusche, soziale Lese- und Rechtschreibfähigkeiten sowie rezeptive Sprache. Logopädie Sydney hilft Kindern nicht nur, klar zu sprechen, sondern wir haben auch Expertise in allen Aspekten der Kommunikation.

Obwohl es überwältigend erscheinen mag, kann ein Sprachpathologe alle diese Zustände beurteilen und behandeln. Was bedeutet das überhaupt? Lassen Sie uns einige ihrer wichtigsten Interventionsbereiche untersuchen:

Rede

Sprache, auch als „Artikulation und Phonologie“ bekannt, bezieht sich darauf, wie Ihr Kind seine Laute ausspricht. Dies ist für die Entwicklung Ihres Kindes von entscheidender Bedeutung, da es schnell frustriert werden kann, wenn es nicht versteht. Wenn Ihr Kind zum Beispiel lispelig ist, bezieht es sich möglicherweise auf das Wort “Sonne”, wie beispielsweise “Thun”. Ihr Kind sollte mit Personen außerhalb der Familie kommunizieren, bevor es drei Jahre alt ist. Sprachprobleme können vor dem Alter von drei Jahren erkannt werden. Wenn Ihr Kind weniger als ein Jahr alt ist und nicht zu viel plappert, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass es Schwierigkeiten beim Sprechen hat. Wenn Ihr Kind weniger als ein Jahr alt ist und nicht viel Klang hat, kann es zwei Jahre alt sein.

rezeptive Sprache

Die rezeptive Sprache, auch Sprachverständnis genannt, bezieht sich auf das Verstehen gesprochener oder geschriebener Botschaften. Eine rezeptive Sprachstörung kann dazu führen, dass ein Kind Schwierigkeiten hat, Anweisungen zu folgen, Hausaufgaben nicht zu verstehen oder davon zu träumen, das zu kopieren, was andere tun.

Ausdrucksstarke Sprache

Der Begriff bezieht sich auf Ihre Fähigkeit, mündlich oder schriftlich zu kommunizieren. Eine expressive Sprachstörung kann dazu führen, dass ein Kind Schwierigkeiten hat, seine Gedanken und Ideen zu kommunizieren. Sie können unspezifische Sprache wie “Tipp” oder “Tipp” verwenden oder kurze oder unvollständige Sätze schreiben.

Alphabetisierung

Ein pädiatrischer Logopäde wird in der Lage sein, Kinder mit hohem Risiko für Rechtschreib- und Leseschwierigkeiten bereits im Vorschulalter zu identifizieren. Alphabetisierungsschwierigkeiten können dazu führen, dass ein Kind nicht lesen oder schreiben kann, Schwierigkeiten hat, sich an Buchstaben und Wörter zu erinnern, oder es kann schwierig sein, Wörter zu buchstabieren.

Was können Sprachpathologen in Sydney tun?

Nach dem Sammeln von Informationen und der Durchführung von Untersuchungen an einem Kind besprechen Sprachpathologen die Sprach- und Sprachprobleme ihres Kindes mit Eltern und Betreuern und erstellen einen Plan, um ihnen zu helfen. Der Bericht enthält Ratschläge für Eltern, Erzieher und Schulpersonal, wie jedes Kind am besten unterstützt werden kann und was Eltern tun können, um ihre Sprach- und Sprachentwicklung weiter zu fördern.

Sprachpathologen und Sprachpathologen können in vielen Umgebungen arbeiten, darunter Kinderzentren, Gesundheitszentren, Vorschulen, das Seaside View Child Development Center und Regelschulen. Die Art und Weise der Erbringung von Dienstleistungen kann je nach Bedarf und Alter des Kindes variieren.

Sprachpathologen verwenden eine Mischung aus formellen und informellen Bewertungsinstrumenten, um Schwierigkeiten zu erkennen, und verwenden dann evidenzbasierte Behandlungen, um sie zu korrigieren. Sie arbeiten mit Ihnen und Ihrem Kind zusammen, um Ihre Ziele zu erreichen.

