Lange COVID kann nach Bundesgesetz als Behinderung betrachtet werden: Biden | Gesundheitsinfo

Washington: Menschen mit schweren, langfristigen Symptomen der Coronavirus-Krankheit, auch bekannt als Long COVID, können nach Bundesrecht als „Behinderung“ gelten, sagte US-Präsident Joe Biden.

Biden veröffentlichte am Montag Ratschläge zu Schutzmaßnahmen und Ressourcen des Bundes für diejenigen, die an anhaltenden Symptomen von COVID wie Müdigkeit oder Gehirnnebel leiden, die „manchmal das Niveau einer Behinderung erreichen können“, berichtete NBC News.

„Wir bringen Agenturen zusammen, um sicherzustellen, dass Amerikaner mit langjährigem COVID und Behinderungen Zugang zu den Rechten und Ressourcen haben, die nach dem Behindertengesetz geschuldet sind, zu denen Unterkünfte und Dienstleistungen am Arbeitsplatz und in der Schule sowie unser Gesundheitssystem gehören. sie können ihr Leben in Würde leben “, sagte Biden.

Er sprach auf einer Veranstaltung im Weißen Haus zum 31. Jahrestag des Americans with Disabilities Act.

Die Ministerien für Gesundheit und Soziales, Justiz, Bildung und Arbeit haben dem Bericht zufolge Richtlinien veröffentlicht, die Menschen, die unter den langfristigen Auswirkungen von COVID leiden, bei der Navigation durch die Bundesleistungen unterstützen sollen.

Allerdings gilt das lange COVID nicht automatisch als Handicap.

Eine „individualisierte Beurteilung ist erforderlich, um festzustellen, ob der langfristige COVID-Zustand einer Person oder eines ihrer Symptome die wichtigsten Lebensaktivitäten erheblich einschränkt“, so die HHS-Richtlinien.

Darüber hinaus könnten Menschen mit langjährigem COVID von „vernünftigen Änderungen“ am Arbeitsplatz oder in Schulen sowie von Gemeinschaftsressourcen profitieren, die bei der medizinischen Versorgung und beim Wohnen helfen, fügte er hinzu.

Während sich die meisten mit COVID infizierten Menschen innerhalb weniger Wochen erholen, leiden einige unter anhaltenden Symptomen. Die langfristigen Auswirkungen sind vielfältig und umfassen Probleme wie Gelenkschmerzen, Fieber, Müdigkeit, Doppelbilder und sogar Haarausfall.

Es gibt wenig medizinische Behandlung für Covid-Fernpatienten.

In der Zwischenzeit gaben die Weltgesundheitsorganisation und die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten bekannt, dass sie daran arbeiten, die Erholungsphase der Krankheit besser zu verstehen.