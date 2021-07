Kurkuma in Methi: Die zehn besten Lebensmittel, die man während des Monsuns essen sollte | Gesundheitsinfo

Kurkuma in Methi: Die zehn besten Lebensmittel, die man während des Monsuns essen sollte

Neu-Delhi: Der Monsun bringt jedem von uns unterschiedliche Erinnerungen. Für die einen ist es als Kinder das Spielen und Laufen im Regen, für die anderen eine heiße Tasse Kaffee oder Tee am Fenster. Für andere bedeutet es, einen Teller voller Pakoras zu essen oder an der saisonalen Grippe krank zu bleiben. Wenn der Monsun seinen eigenen Reiz hat, ist er auch eine Jahreszeit, die verschiedene Krankheiten mit sich bringt. Hier sind die 10 wichtigsten Lebensmittel, die Sie essen sollten, um während des Monsuns gesünder zu bleiben:

1. Grüner Pfeffer: Grüne Pfefferkörner enthalten Piperin, ein Alkaloid, das verschiedene gesundheitliche Vorteile hat. Es enthält auch eine beträchtliche Menge an Vitamin C und K. Grüne Pfefferkörner enthalten Antioxidantien, die helfen können, schwere Krankheiten zu verhindern, indem sie freie Radikale deaktivieren. Grüne Pfefferkörner können Gas reduzieren, indem sie die Produktion von Salzsäure stimulieren, die die Verdauung der Nahrung verbessert. Es hat auch antimikrobielle Eigenschaften, was bedeutet, dass es das Risiko einer Lebensmittelvergiftung verringern kann, indem es Bakterien abtötet, die lebensmittelbedingte Krankheiten verursachen.

2. Früchte: Saisonale Früchte wie Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen, Schinken, Granatapfel sind reich an Vitamin A und C, Ballaststoffen und Antioxidantien. Vermeiden Sie vorgeschnittene Früchte und Säfte von Straßenverkäufern und bleiben Sie bei hochwertigen, frisch geschnittenen Früchten und Säften, vorzugsweise hausgemacht.

3. Flüssigkeiten: Nehmen Sie viel heiße Flüssigkeiten wie Suppe, Masala-Tee, grünen Tee, Brühe, Dal usw. zu sich, da sie gut für die Flüssigkeitszufuhr und für das Immunsystem sind.

4. Gemüse: Es ist eine Kürbissaison, wie Schlangenkürbis, Flaschenkürbis, indischer Kürbis, Ridge Squash usw. Fügen Sie Kürbisgemüse in verschiedene Zubereitungen wie Gemüse, Paratha, Suppe, Raita usw. Essen Sie gedünstete Salate anstelle von rohem Gemüse, da sie aktive Bakterien und Viren enthalten, die bakterielle und virale Infektionen verursachen können.

5. Probiotika: Fügen Sie Probiotika wie Sauermilch, Buttermilch, Kefir und eingelegtes Gemüse hinzu, um Ihre Darmflora gesund zu machen. Diese Probiotika helfen, das Wachstum guter Bakterien im Darm zu stimulieren, was dazu beiträgt, schlechte Bakterien oder pathogene Bakterien im Darm zu bekämpfen.

6. Protein: Die Aufnahme von gesundem Protein in Ihre Mahlzeiten trägt zur Stärkung der Immunität und zur Heilung von Krankheiten bei. Milch und Milchprodukte, Hülsenfrüchte wie Moong, Linsen, Chole, Rajma, Soja, Eier und Hühnchen sind gute Quellen für gesundes Protein.

7. Ingwer und Knoblauch: Ingwer und Knoblauch helfen bei der Bekämpfung von Schüttelfrost und Fieber, beseitigen Verstopfungen und haben antivirale Eigenschaften. Sie wirken entzündungshemmend, antibiotisch und antioxidativ. Ingwertee kann Halsschmerzen lindern. Gemahlener Ingwer oder sein Extrakt kann Honig für Kinder ab 1 Jahr hinzugefügt werden. Es kann zu Suppen oder Tee für ältere Menschen hinzugefügt werden. Knoblauch hat auch antimikrobielle / antimykotische Eigenschaften, er ist ein wirksamer Immunverstärker. Es kann zu Saucen, Chutneys, Suppen, Tee usw. hinzugefügt werden.

8. Bockshornkleesamen / Methi: Bockshornklee ist ein Energiebooster und enthält alle Mineralien, die es braucht, um unseren Körper auch bei Fieber und Verdauungsstörungen zu pflegen.

9. Kurkuma: Kurkuma enthält Curcumin, das eine antioxidative und antimikrobielle Wirkung hat, indem es das mikrobielle Wachstum wie H. Pylori, MRSA usw. hemmt, Magengeschwüre verhindert, die Immunantwort und die Anti-Malaria-Aktivität verbessert, neben anderen schützenden und präventiven Funktionen. Indisches Essen enthält traditionell Kurkuma bei der Zubereitung von Speisen, aber der Verzehr dieser Lebensmittel wird aus verschiedenen Gründen variieren, insbesondere für Kinder und ältere Menschen. Ein Teelöffel Kurkuma in Form von Kurkuma-Milch / Latte, Kurkuma mit Honig oder in heißem Wasser wäre gerade während des Monsuns eine gute Ergänzung für Kinder und ältere Familienmitglieder.

10. Omega-3-Fettsäuren: Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, die auch immunmodulierende Wirkungen haben. Während des Monsuns, wenn das Infektionsrisiko durch Nahrung und Wasser steigt, würde eine erhöhte Immunität dazu beitragen, diese Infektionen bis zu einem gewissen Grad zu bekämpfen. Omega-3-Fettsäuren kommen in Nahrungsquellen wie Fisch, Garnelen, Austern, Walnüssen und Ölsaaten wie Walnüssen, Pistazien, Chiasamen, Leinsamen usw. vor.