Kokosöl für Haare: Seine vielen Vorteile kennen | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: In Indien war und ist Kokosnuss eine Haushaltszutat und Jahrhunderte alt. Kokos-Haaröl ist nichts weniger als ein super Inhaltsstoff, der seit Jahrzehnten in der Schönheitspflege verwendet wird. Vom Haarwachstum bis zur Haarreparatur hat es viele Vorteile.

Dr. Aparna Santhanam, um zu diskutieren, was Kokosnuss zu einem Grundnahrungsmittel in jedem Haushalt macht.

Nennen Sie uns einen wichtigen Vorteil von Kokoshaarölen, mit dem Verbraucher möglicherweise nicht vertraut sind?

Einer der größten Vorteile von Kokosnuss-Haaröl ist seine Fähigkeit, das Haar vor Schäden durch äußere Einflüsse wie Regen, Sonne und Umweltverschmutzung sowie vor Schäden durch Hitze und chemische Verfahren zu schützen. Möglich wird dieser Effekt, weil Haaröl auf Kokosbasis tiefer in den Haarschaft eindringen kann – und wie ein unsichtbarer Regenschirm die Haarsträhne von innen umhüllt. Selbst wenn Sie das Öl durch Shampoonieren abwaschen, schützt es das Haar noch von innen und beugt inneren Schäden durch verschiedene Faktoren vor und hält das Haar gesund, glänzend und perfekt.

Was ist der größte Mythos über Kokos-Haaröl, den Sie gerne brechen würden?

Viele meiner Patienten sagen mir, dass „ich fettiges Haar habe, also brauche ich kein Kokosöl“. Es ist falsch. Talg oder natürliches Öl unterscheidet sich stark von Haaröl auf Kokosbasis, das aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung die Gesundheit der Kopfhaut verbessert und die Strähne schützt, indem es sie umhüllt und das Shampoonieren durch Vorkonditionierung erleichtert. Daher sollten diejenigen mit fettigem Haar auch Haaröle auf Kokosbasis verwenden.

Was unterscheidet Kokos-Haaröle von anderen Haarölen auf dem Markt?

Haaröl auf Kokosbasis hat die Fähigkeit, tiefer einzudringen, das Haar zu nähren und mit Feuchtigkeit zu versorgen und sicherzustellen, dass es seinen weichen und gesunden Zustand beibehält. Haaröl auf Kokosbasis nährt und erhält das pH-Gleichgewicht der Kopfhaut. Sein Abbauprodukt Laurinsäure hat antimykotische und entzündungshemmende Eigenschaften, die der Kopfhaut helfen, gesund zu bleiben. Das Haaröl auf Kokosnussbasis ist auch mit allen Haarbehandlungen und chemischen Behandlungen kompatibel, die das Haar auch nach dem Waschen mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen.

Was sind die Tipps für eine gesunde Schönheitspflege in einer Zeit nach COVID?

Das Sprichwort “weniger ist mehr, weniger ist besser” war noch nie so wahr wie in der Post-COVID-Ära. Es hat uns auch dazu veranlasst, nach wirksamen Heilmitteln für Schönheit und Wohlbefinden zu suchen. Inhaltsstoffe, die sich als gut für Sie erwiesen haben, wie Ingwer, Kurkuma und Haarprodukte wie Kokos-Haaröl und Aloe Vera für die Haut sind alle unerlässlich, um die Schönheit unserer Haut und Haare zu erhalten und die Immunität zu stärken. Es ist auch wichtig, dass wir uns reich an Antioxidantien ernähren, gut schlafen und gute Strategien haben, um mit Stress umzugehen.

Geben Sie uns einen DIY-Hack mit Haaröl auf Kokosnussbasis, der Ihr Haarspiel verändern wird?

Eine DIY-Maske, um Ihr Haar tief zu nähren und es weich, glänzend, gesund und federnd zu machen

Zutaten:

* 2 Esslöffel Kokos-Haaröl

* Methisamen, Senfkörner, Curryblätter, je einen halben Teelöffel, eine Stunde in Kokos-Haaröl einweichen und das Öl abtropfen lassen

* 1 Esslöffel Honig

* 1 Esslöffel Apfelessig

Anweisungen:

* Kombinieren Sie das abgetropfte Haaröl auf Kokosbasis und den Honig auf dem Herd, bis sie schmelzen und gut kombiniert und heiß sind.

* In eine Schüssel umfüllen und den Apfelessig einrühren.

* Tragen Sie die Maske abschnittsweise mit einem Pinsel auf.

* Ziehen Sie das Haar zu einem lockeren Zopf oder Knoten und lassen Sie es 20 Minuten ruhen.

* Mit normalem Shampoo und lauwarmem Wasser abwaschen

* Natürlich an der Luft trocknen und etwas Kokosöl auf die Spitzen sprühen, um sie genährt und glänzend zu halten.