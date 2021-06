Können Sie den COVID-Impfstoff einnehmen, wenn Sie Allergien haben? Das sagen die Experten | Gesundheitsinfo

Seit Beginn der COVID-19-Impfung gibt es Fragen dazu, viele äußern ihre Vorbehalte gegenüber den Impfstoffen. Nicht nur in Indien, sondern auf der ganzen Welt ist das Impfen zögern zu beobachten.

Während viele Verschwörungstheorien im Umlauf sind, zögern einige aus echter Sorge. Eine der Hauptsorgen war, ob Menschen mit Allergien das Medikament einnehmen können.

Auf die Frage, ob Menschen mit Allergien geimpft werden können, sagte Dr. VK Paul, Mitglied (Gesundheit), NITI Aayog: „Wenn jemand ein erhebliches Allergieproblem hat, sollte der COVID-Impfstoff nur nach ärztlichem Rat eingenommen werden. wenn es sich nur um leichte Allergien wie Erkältungen, Hautallergien etc. handelt, zögern Sie nicht, sich impfen zu lassen.”

Dr. Randeep Guleria, Direktor des All India Institute of Medical Sciences, fügte hinzu: „Diejenigen, die zuvor Allergiemedikamente eingenommen haben, sollten sie nicht absetzen, sie sollten die Medikamente weiterhin regelmäßig einnehmen, während sie sich impfen lassen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Vorkehrungen getroffen wurden. an allen Impfstellen zur Behandlung von Impfallergien durchgeführt. Daher raten wir Ihnen, auch bei einer schweren Allergie, das Arzneimittel weiter einzunehmen und sich impfen zu lassen.

