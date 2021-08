KL University entwickelt einen Papiersensor zur Messung von Vitamin-D-Mangel | Gesundheitsinfo

Hyderabad: Die KL Deemed-to-be University hat einen einzigartigen Sensor aus handgeschöpftem Papier entwickelt, der einen Vitamin-D-Mangel mit hoher Genauigkeit messen kann.

Entwickelt vom Team von Pradeep Kumar Brahman vom Department of Chemistry mit Tummala Anusha, Forscherin auf dem Campus des Andhra Pradesh Institute, ermöglicht der Sensor eine schnelle und zuverlässige Überwachung von Vitamin D.

Diese Technologie kann zu kleineren Kliniken, Apotheken in abgelegenen Gebieten, medizinischen Einrichtungen an geografisch unzugänglichen Orten und kleineren Einrichtungen zur Messung von Vitamin-D-Mangel ohne umständliche Geräte oder Labore führen. Die Arbeit wurde kürzlich in der mikrochemischen Zeitschrift Elsevier veröffentlicht.

Die Kosten für diesen Papiersensor belaufen sich auf etwa 40 bis 50 Rupien, während die Kosten für im Handel erhältliche Vitamin-D-Tests in Krankenhäusern und Labors etwa 1.500 bis 2.000 Rupien betragen.

Das Universitätsteam testete den Machbarkeitsnachweis mit mehreren realen Proben und kam zu dem Schluss, dass die Genauigkeit dieses Sensors mehr als 94 % beträgt, was mit bestehenden kommerziell erhältlichen Tests vergleichbar ist. Der Sensor liefert Ergebnisse und erstellt Berichte innerhalb von 30 Minuten, was wichtige Diagnosezeit spart.

Der Sensor wurde entwickelt, indem eine Papierelektrode in einer bestimmten Abmessung entworfen und die gemusterte Elektrode mit einer speziell entwickelten Tinte – leitfähiger Tinte – auf A4-Fotokopierpapier gedruckt wurde, die eine mit Kobalt-Silber dotierte ionische Copolymerflüssigkeit enthält und als Sensor zum Nachweis von Vitamin D . dient Mangel.

Der Streifen wird dann zusammen mit zwei gemeinsamen Elektroden (Referenzelektroden und Gegenelektroden) in die Serumprobe des Patienten mit einer Elektrolytlösung in einer voltammetrischen Zelle eingetaucht. Bei konstantem Potential wird eine amperometrische Messung aufgezeichnet.

Der erhaltene Strom entspricht der Höhe der Vitamin D-Konzentration Die drei Elektroden sind mit einem Potentiostaten verbunden, der weiter mit einem Monitor verbunden ist, auf dem der Laborant die Ergebnisse des Vitamin D-Sensors einsehen kann.

Die Entwicklung dieser Technologie ist auch angesichts einer in der Zeitschrift Endocrine veröffentlichten Studie wichtig, in der festgestellt wurde, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel mit einem höheren Risiko für COVID-19-Krankenhausaufenthalte verbunden sind.

Vitamin-D-Mangel wurde kürzlich als ein Faktor postuliert, der mit einem erhöhten Risiko einer schlechten Prognose bei COVID-19 verbunden ist. Experten sagen, dass Menschen mit einem niedrigeren Vitamin-D-Spiegel ein höheres Risiko haben, an Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken.