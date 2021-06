Kein Neugeborenes Kälberserum in Covaxin, Zentrum zerstört Mythos | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Das Zentrum dementierte am Mittwoch (16. Juni) Berichte in den sozialen Medien, in denen behauptet wird, dass Covaxin von Bharat Biotech neugeborenes Kälberserum enthält.

In einer Erklärung wies das Gesundheitsministerium der Union die Informationen nachdrücklich zurück und sagte, die Fakten seien „verdreht und verzerrt“ worden.

„Neugeborenes Kälberserum wird nur zur Aufbereitung/Züchtung von Verozellen verwendet. Verschiedene Arten von Rinderserum und anderem Tierserum sind weltweit übliche Anreicherungsbestandteile für das Wachstum von Verozellen, heißt es in der Mitteilung.

Er fügte hinzu: „Vero-Zellen werden verwendet, um Zellleben zu etablieren, die bei der Impfstoffproduktion helfen. Diese Technik wird seit Jahrzehnten bei Impfstoffen gegen Polio, Tollwut und Influenza eingesetzt. ”

Das Gesundheitsministerium erklärte den Prozess weiter: „Diese Vero-Zellen werden nach dem Wachstum mehrmals mit Wasser mit Chemikalien (auch als Puffer bekannt) gewaschen, um sie aus dem Serum zu lösen. Anschließend werden diese Verozellen für das Viruswachstum mit dem Corona-Virus infiziert. ”

Das Gesundheitsministerium der Union teilte mit, dass in der endgültigen Formulierung des Impfstoffs kein Kälberserum enthalten sei. „Die Verozellen werden während des Viruswachstums vollständig zerstört. Dann wird auch dieses kultivierte Virus abgetötet (inaktiviert) und gereinigt. Dieses abgetötete Virus wird dann verwendet, um den endgültigen Impfstoff herzustellen, und in der endgültigen Impfstoffformulierung wird kein Kälberserum verwendet. Daher enthält der endgültige Impfstoff (COVAXIN) überhaupt kein neugeborenes Kälberserum und Kälberserum ist kein Bestandteil des endgültigen Impfstoffprodukts “, heißt es in der Erklärung.

Covaxin ist ein einheimischer COVID-19-Impfstoff, der von Bharat Biotech mit Sitz in Hyderabad entwickelt wurde.

(Mit Beiträgen der Agentur)

