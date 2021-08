Kann Yoga bei Fruchtbarkeitsproblemen helfen? | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Mutterschaft ist eine der gesegnetsten Erfahrungen im Leben. Aber nicht jeder erlebt es. Ein stressiges Leben, volle Arbeitszeiten und schlechte Essgewohnheiten haben die Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigt. Infolgedessen haben viele Menschen Fruchtbarkeitsprobleme.

Studien zufolge ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils sehr wichtig, wenn Sie versuchen, schwanger zu werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, Teil eines gesunden Lebensstils zu werden, da es hilft, die Ausdauer wiederherzustellen und das Energieniveau zu erhöhen. Beim Versuch, schwanger zu werden, kann Bewegung hilfreich sein. Wenn Sie übergewichtig sind, kann Ihnen ein vernünftiges Trainingsprogramm in Kombination mit verschreibungspflichtigen Diäten helfen, schwanger zu werden. Eine Yoga-Pose oder Asana bereitet Körper und Geist auf die Geburt vor, indem sie einen gastfreundlichen und ruhigen Körper entwickelt. Die Praxis von Yoga fördert die Positivität im Umgang mit Unfruchtbarkeitsproblemen.

Wie fördert Yoga die Fruchtbarkeit?

Yoga-Asanas haben mehrere gesundheitliche Vorteile. Yoga kann jedoch auf folgende Weise bei Fruchtbarkeitsproblemen helfen, teilte der Fitnesstrainer und Sporternährungswissenschaftler Hasti Singh:

* Yogaübungen stimulieren die Gebärmutter und die Eierstöcke

* Trainiert und stärkt die Rückenmuskulatur

* Es entgiftet den Körper, indem es Giftstoffe ausscheidet

* Bietet Flexibilität in der Leiste und den Hüften

* Macht die Nackenmuskulatur stärker und die Wirbelsäule flexibler

* Die Fortpflanzungsorgane erhalten mehr Blut

* Verbessert die Stimmung und reduziert Depressionen, Anspannung und Stimmungsschwankungen

* Erleichtert eine reibungslose Lieferung.

Probieren Sie diese Yoga-Posen aus, um die Fruchtbarkeit zu steigern:

Vorwärtsbeuge-Yoga-Pose im Sitzen (Paschimottanasana) – Enthält Dehnungen für den unteren Rücken, die Hüften und die Kniesehnen. Verbessert Uterus- und Eierstockfunktionen und entspannt den Körper.

“Viparita Karani” (Beine an der Wand) – Lindert Rückenschmerzen und verbessert die Durchblutung des Beckens. Installieren Sie für diese Pose den Bodenständer neben der Wand. Legen Sie Ihre linke Seite entlang der Wand. Sie sollten die Stütze unter Ihre Hüften und den unteren Rücken legen. Stützen Sie sich auf Ellbogen und Schultern ab. Ihre Handflächen sollten nach oben zeigen, wenn Ihre Arme an den Seiten platziert sind. Verbringen Sie mindestens 5 Minuten in dieser Pose. Atme beim Abstieg langsam aus. Atme tief durch und entspanne dich in Shavasana.