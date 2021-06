Kann Nährstoffmangel zu Verhaltensänderungen führen? | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Es ist allgemein bekannt, dass eine gesunde Ernährung für einen gesunden Körper unerlässlich ist. Mangelnde Ernährung kann zu verschiedenen Krankheiten führen. Die gesamte Ernährung kann als Menge, Häufigkeit, Vielfalt und Kombination verschiedener Lebensmittel und Getränke definiert werden, die konsumiert werden sollten. Ein Nährstoffmangel kann körperliche, geistige und Verhaltensauswirkungen haben, sagt ein Experte.

Aseem Sood, Managing Director von Proveda India, teilt seine Gedanken zur Ernährung und deren Auswirkungen auf das Verhalten.

Eisenmangel

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kind müde und oft gereizt ist, ist es wichtig, die Ursache zu kennen. Diese Kinder sind auch störend, haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und haben kein Interesse an ihrer Umgebung. Solche Verhaltensänderungen sind auf einen Eisenmangel im Körper zurückzuführen. Eisenmangel kann Anämie verursachen. Es ist ein Zustand, bei dem Sie nicht genügend gesunde rote Blutkörperchen haben, um genügend Sauerstoff in das Gewebe Ihres Körpers zu transportieren. Eisenmangel tritt häufig bei Vorschulkindern auf, und wenn sie keine eisenreichen Lebensmittel erhalten, sind sie leicht anfällig für diesen Mangel.

Vitamin-A-Mangel

Wir hören oft, dass Eltern sich beschweren, dass ihre Kinder sehr aggressiv sind und die Regeln brechen. Diese Kinder stellen sich im Jugendalter mit Angststörungen vor. Vergesslichkeit und ein niedriges Energieniveau zeigen den Mangel an Vitamin A, einer sehr wichtigen Nährstoffgruppe. Es ist auch für ein gesundes Fortpflanzungssystem bei Männern und Frauen notwendig. Grünes und oranges Gemüse sind eine großartige Quelle für Vitamin A. Für Neugeborene gilt Muttermilch als die beste Quelle für Vitamin A.

Jodmangel

In vielen Fällen haben wir gesehen, dass Kinder mit geistiger Behinderung, intellektueller Entwicklung oder Wachstumsstörungen Opfer eines niedrigen Jodgehalts sind. Fast ein Drittel der Weltbevölkerung ist von Jodmangel betroffen. Schilddrüsenhormone sind Teil verschiedener körperlicher Entwicklungen wie der Entwicklung des Gehirns, der starken Knochen und der Regulierung des Stoffwechsels im Körper. Das häufigste Symptom eines Jodmangels ist eine vergrößerte Schilddrüse. Es kann auch zu einer erhöhten Herzfrequenz, Atemproblemen und Gewichtszunahme führen.

Calciummangel

Wenn eine Person jeden Alters Schwäche, Energiemangel und ein allgemeines Gefühl der Lethargie verspürt. Müdigkeit durch Kalziummangel kann auch zu Benommenheit und Benommenheit führen, die sich ebenfalls durch Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit und Verwirrung auszeichnet. Darüber hinaus fungiert Calcium als kommunizierendes Teilchen. Ohne sie könnten Ihr Herz, Ihre Muskeln und Ihre Nerven nicht funktionieren. Milchprodukte und dunkelgrünes Gemüse sind eine gute Kalziumquelle.

Magnesiummangel

Magnesiummangel zeigt sich an einigen Symptomen wie Hyperaktivität, bei der das Kind mit den Händen oder Füßen wackelt oder sich im Sitz windet. Sie werden impulsiv und haben keine Kontrolle über ihre Wut oder ihre Bewegungen. Ihre Unaufmerksamkeit, ihre Unachtsamkeiten, ihr Desinteresse an einer bestimmten Aufgabe, die geistige Anstrengung erfordert, sind Anzeichen für einen Magnesiummangel. Magnesiummangel kann auch zu verschiedenen Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, metabolischem Syndrom und Herzerkrankungen führen. Bei einem langfristigen Symptom kann man Insulinresistenz und Bluthochdruck nicht bemerken.

Eine Verbesserung der Nahrungsaufnahme ist nicht einfach zu erreichen. Gesunde Essgewohnheiten basieren auf dem regelmäßigen Verzehr einer Vielzahl von Lebensmitteln aus wichtigen Lebensmittelgruppen, darunter Getreide und Getreideprodukte, Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte. Gelegentlich ist es nicht möglich, Lebensmittel zu verzehren, die unserem Gesundheitsquotienten die gleiche Menge an Nährstoffen bieten, und daher werden Immunitätsverstärker in unserer Mahlzeit ergänzt, um die notwendigen Mineralien aufzufüllen. In Anbetracht des aktuellen Szenarios hat Proveda India ein Segment von Immunitätsverstärkern und Getränken auf den Markt gebracht, die eine einzigartige Kombination aus Wissenschaft und Natur darstellen.