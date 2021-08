Kalonji kann bei der Behandlung einer COVID-19-Infektion helfen: Studie | Gesundheitsinfo

Sydney: Australische Forscher haben herausgefunden, dass die Samen der Pflanze Nigella sativa, besser bekannt als Kalonji, zur Behandlung einer COVID-19-Infektion verwendet werden könnten. Die in Nordafrika und Westasien beheimatete Blütenpflanze wird seit Jahrhunderten als traditionelles Heilmittel gegen verschiedene Erkrankungen, einschließlich Entzündungen und Infektionen, verwendet. Ein Team der Sydney University of Technology hat herausgefunden, dass ein Wirkstoff in Nigella sativa verhindern kann, dass SARS-CoV-2, das Virus, das zu COVID-19 führt, eine Infektion in der Lunge verursacht.

„Es gibt zunehmend Hinweise aus Modellstudien, dass Thymochinon, ein Wirkstoff in Nigella sativa, besser bekannt als Fenchelblüte, an dem Spike-Protein des COVID-19-Virus haften und die Ausbreitung des Virus verhindern kann. sagte der leitende Autor Kaneez Fatima Shad, ein Universitätsprofessor.

„Es könnte auch den ‚Zytokin‘-Sturm blockieren, von dem schwerkranke Patienten betroffen sind, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden“, fügte Shad hinzu.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology veröffentlicht.

Thymochinon wurde ausführlich im Labor untersucht, auch an Tieren. Diese Studien haben gezeigt, dass es das Immunsystem auf gute Weise schwächen kann, indem es die Freisetzung von entzündungsfördernden Chemikalien wie Interleukinen verhindert.

Dies verleiht Thymochinon eine potenzielle Rolle bei der Behandlung von allergischen Erkrankungen wie Asthma, Ekzemen, arthritischen Erkrankungen einschließlich Rheuma und Osteoarthritis und möglicherweise sogar Multipler Sklerose.

Die Studie beschreibt die Wirkmechanismen von Nigella sativa und Thymochinon und wie sie eine vielversprechende zukünftige Behandlung der COVID-19-Infektion darstellen. Es gab viele Hindernisse für die Entwicklung von Nigella sativa als therapeutisches Mittel, hauptsächlich aufgrund seiner schlechten natürlichen gastrointestinalen Absorption.

“Fortschritte in der pharmakologischen Entwicklung wie der Nanotechnologie haben dieses Hindernis überwunden, um seine Verwendung als wirksames orales Medikament zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde das Medikament kürzlich erfolgreich als Nasenspray und topische Paste an Patienten verabreicht”, sagte Co-Autor Dr. Wissam Soubra der Universität.

Nigella sativa hat sich bei der Behandlung von Bluthochdruck, hohem Cholesterinspiegel und Diabetes mellitus als nützlich erwiesen. Als entzündungshemmende Behandlung hilft es auch Patienten mit allergischer Rhinitis und Sinusitis, Ekzemen, Osteoarthritis und Epilepsie im Kindesalter.

Es hat sich auch in einer Laborumgebung als wirksam bei der Abtötung von Bakterien wie Staphylococcus aureus erwiesen, die eine Reihe von leichten bis schweren Infektionen verursachen können, wenn sie in die Haut eindringen, und Viren, einschließlich der Grippe.