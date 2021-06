Kälteexposition kann helfen, COVID-19 zu bekämpfen: Studie | Gesundheitsinfo

London: Die Exposition gegenüber dem Rhinovirus, der häufigsten Ursache für Erkältungen, kann vor einer Infektion mit dem Virus schützen, das COVID-19 verursacht, haben Forscher herausgefunden.

Die Studie der Yale-Forscher ergab, dass das gemeinsame Atemwegsvirus die Aktivität von Genen wiederbelebt, die durch Interferon stimuliert werden, früh reagierende Moleküle im Immunsystem, die die Replikation des SARS-CoV-2-Virus in Geweben stoppen können.

Die frühzeitige Auslösung dieser Abwehrmechanismen bei einer COVID-19-Infektion ist vielversprechend bei der Vorbeugung oder Behandlung von Infektionen, sagte Ellen Foxman, Assistenzprofessorin für Labormedizin und Immunbiologie an der Yale School of Medicine.

Eine Möglichkeit besteht darin, Patienten mit Interferonen zu behandeln, einem Protein des Immunsystems, das auch als Arzneimittel erhältlich ist.

“Aber es hängt alles vom Timing ab”, sagte Foxman.

Die Behandlung mit Interferon ist vielversprechend, aber es könnte schwierig sein, sagte sie, weil sie in den Tagen unmittelbar nach der Infektion am effektivsten wäre, wenn viele Menschen keine Symptome haben.

Theoretisch könnte die Interferontherapie prophylaktisch bei Menschen mit hohem Risiko eingesetzt werden, die engen Kontakt zu anderen mit COVID-19 diagnostizierten Personen hatten. Die Interferon-Tests bei COVID-19 laufen noch und zeigen bisher einen möglichen Nutzen in einem frühen Stadium der Infektion, jedoch nicht bei einer späteren Verabreichung.

Die Ergebnisse wurden im Journal of Experimental Medicine veröffentlicht.

Für die Studie infizierte das Team im Labor gezüchtetes menschliches Atemwegsgewebe mit SARS-CoV-2 und stellte fest, dass sich die Viruslast in den Geweben in den ersten drei Tagen etwa alle sechs Stunden verdoppelte. Die Replikation des COVID-19-Virus wurde jedoch in den Geweben, die dem Rhinovirus ausgesetzt waren, vollständig gestoppt. Wenn die antivirale Abwehr blockiert wäre, könnte sich SARS-CoV-2 in Geweben der Atemwege replizieren, die zuvor dem Rhinovirus ausgesetzt waren.

Dieselben Abwehrmechanismen verlangsamten die SARS-CoV-2-Infektion auch ohne Rhinovirus, jedoch nur, wenn die Infektionsdosis niedrig war, was darauf hindeutet, dass die Viruslast zum Zeitpunkt der Exposition einen Unterschied macht, ob der Körper eine Infektion effektiv bekämpfen kann.