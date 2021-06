Jetzt eine Gesichtsmaske, die COVID-19 wie RT-PCR-Tests erkennt | Gesundheitsinfo

New York: Ein Team amerikanischer Forscher hat Gesichtsmasken mit Biosensoren entwickelt, die personalisiert werden können, um Krankheitserreger wie SARS-CoV2, das Virus, das COVID-19 und Toxine verursacht, zu erkennen und den Benutzer zu warnen.

Die knopfaktivierte Maske, die von Forschern des Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering der Harvard University und des Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurde, liefert Ergebnisse in 90 Minuten mit einer Genauigkeit, die mit standardmäßigen säurebasierten diagnostischen Tests für Nukleinsäuren wie Polymeraseketten vergleichbar ist Reaktionen (PCR). Die Entdeckung wird in der Zeitschrift Nature Biotechnology berichtet.

„Wir haben ein ganzes Diagnoselabor im Wesentlichen auf einen kleinen Sensor auf Basis der synthetischen Biologie reduziert, der mit jeder Gesichtsmaske funktioniert und die hohe Präzision von PCR-Tests mit der Geschwindigkeit und den geringen Kosten von Antigentests kombiniert“, sagte Peter Nguyen, Research Scientist am Wyss-Institut.

„Neben Gesichtsmasken können unsere programmierbaren Biosensoren in andere Kleidung integriert werden, um eine sofortige Erkennung gefährlicher Substanzen wie Viren, Bakterien, Toxine und Chemikalien zu ermöglichen“, fügte Nguyen hinzu.

Der SARS-CoV-2-Biosensor basiert auf der Portable Freeze-Dried Cell-Free Technology (wFDCF), die die molekulare Maschinerie extrahiert und lyophilisiert, mit der Zellen DNA lesen und RNA und Proteine ​​produzieren.

Diese biologischen Elemente sind lange haltbar und ihre Aktivierung ist einfach: einfach Wasser hinzufügen. Synthetische genetische Schaltkreise können hinzugefügt werden, um Biosensoren zu erzeugen, die in der Lage sind, als Reaktion auf die Anwesenheit eines Zielmoleküls ein nachweisbares Signal zu erzeugen.

Die wFDCF-Gesichtsmaske ist der erste SARS-CoV-2-Nukleinsäure-Assay, der hohe Genauigkeitsraten erreicht, die mit aktuellen Benchmark-RT-PCR-Assays vergleichbar sind, während er vollständig bei Raumtemperatur betrieben wird außerhalb von Labors.

„Diese Arbeit zeigt, dass unsere gefriergetrocknete, zellfreie Technologie der synthetischen Biologie auf tragbare Geräte ausgeweitet und für neue diagnostische Anwendungen, einschließlich der Entwicklung von Gesichtsmaskendiagnostik, genutzt werden kann“, sagte Jim Collins, Professor für Ingenieurmedizin und Wissenschaft am MIT . .

Über die COVID-19-Pandemie hinaus könnte die Technologie auch in Laborkittel für Wissenschaftler, die mit gefährlichen Materialien oder Krankheitserregern arbeiten, in Arbeitskleidung für Ärzte und Krankenschwestern oder in Uniformen für Ersthelfer und Militärpersonal, die gefährlichen Krankheitserregern oder Toxinen ausgesetzt sein könnten, integriert werden, wie z als Nervengas, sagten die Forscher.