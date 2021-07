Israel führt Covid-Booster-Injektionen von Pfizer für gefährdete Erwachsene ein | Gesundheitsinfo

Tel Aviv: Israel hat damit begonnen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine Auffrischung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer zu geben, berichteten Medien. Es ist eines der ersten Länder, das weltweit eine Auffrischimpfung genehmigt hat.

Die dritte Impfentscheidung kommt, als Israel Zeuge eines Ausbruchs der hoch ansteckenden Delta-Variante war, nachdem es als eines der ersten mehr als 60% der Erwachsenen des Landes vollständig geimpft hatte.

Das Gesundheitsministerium wird immungeschwächten Patienten wie Empfängern von Organtransplantationen den dritten Impfstoff anbieten, berichtete das Wall Street Journal.

Dies folgt aus einem Schreiben des Gesundheitsministeriums, das laut dem Bericht an israelische Gesundheitsdienstleister gesendet wurde, darauf hin, dass die Auffrischimpfung die Antikörperzahl dieser Patienten erhöhen könnte.

Das Ministerium sagte, die empfohlene Zeit zwischen einem zweiten und dritten Schuss würde acht Wochen betragen, mit einem Mindestabstand von vier Wochen.

Während die Auffrischungsinjektionen noch nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen, prüft die Regierung die Option.

Israel versucht, einen neuen Ausbruch der Delta-Variante zu stoppen und hat eine Kampagne gestartet, in der Jugendliche über 12 Jahre alt werden, sich impfen zu lassen.

Obwohl die meisten der gemeldeten Fälle mild oder asymptomatisch waren, ist die Zahl der Infektionen stetig gestiegen.

Am 11. Juli unterzeichnete Israel außerdem eine Vereinbarung mit Pfizer, um im August eine neue Charge von COVID-19-Impfstoffen zu erhalten.

In einer Erklärung zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung sagte Premierminister Naftali Bennett, dass “wir gestern Abend eine Vereinbarung getroffen haben, die nächste Impfstofflieferung auf den 1. August vorzuziehen”, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Er sagte, dass die neue Charge mit den bestehenden Impfstoffbeständen „von diesem Zeitpunkt an einen kontinuierlichen Impfstoffbestand in Israel“ gewährleisten werde.

In der Zwischenzeit haben die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) und die Food and Drug Administration (FDA) letzte Woche eine gemeinsame Erklärung zu Impfstoffrückrufen veröffentlicht, in der behauptet wird, dass vollständig geimpfte Menschen vor schweren Krankheiten und Todesfällen geschützt sind, einschließlich neuer Varianten wie der hoch ansteckende Delta-Variante.

“Die FDA, CDC und NIH (National Institutes of Health) führen einen strengen und wissenschaftlichen Prozess durch, um festzustellen, ob oder wann ein Rückruf erforderlich sein könnte”, heißt es in der Erklärung.