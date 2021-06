Internationaler Yogatag 2021: Yoga-Posen zur Linderung von Regelschmerzen | Gesundheitsinfo

New Delhi: International Yoga Day wird jährlich am 21. Juni gefeiert, um die Bedeutung von Yoga und die zentrale Rolle, die es bei der Verjüngung von Geist und Körper spielt, hervorzuheben, was zu einem gesünderen Lebensstil führt.

Yoga kann als Tanz jeder Zelle unseres Körpers mit der Musik jedes Atemzuges erklärt werden, der innere Gelassenheit und Harmonie schafft.

Das Thema des Internationalen Yogatages 2021 lautet laut UN-Website „Yoga for Wellness“, also wie die Yogapraxis die ganzheitliche Gesundheit jedes Einzelnen fördern kann.

Es gibt verschiedene Yoga-Posen, durch die Menschen bei verschiedenen Arten von Problemen Linderung erfahren. Eines der Probleme, bei denen Yoga helfen kann, sind Regelschmerzen.

Menstruationszyklen verursachen bei vielen Frauen starke Schmerzen. Menstruationskrämpfe werden von scharfen, pochenden und brennenden Empfindungen im Unterbauch begleitet. Diese Krämpfe treten auf, weil sich die Gebärmutter zusammenzieht, um das Endometrium zu reinigen.

Es gibt jedoch einige Yoga-Posen, die überraschend gut bei übelriechenden Krämpfen wirken.

Schmerzmittel können die Schmerzen von Krämpfen lindern, aber natürlichere Lösungen können helfen, die Ursache der Schmerzen zu beheben.

Im Gegensatz zu weit verbreiteten Mythen wird Bewegung während der Menstruation tatsächlich empfohlen, da sie dabei hilft, Endorphine, die natürlichen Schmerzmittel des Körpers, freizusetzen. Dies bedeutet, dass leichte Trainingseinheiten dazu beitragen können, Krämpfe und Schmerzen der Periode zu reduzieren.

Von leicht bis fortgeschritten, hier sind einige Yoga-Posen zur Linderung von Krämpfen:

1. Ustrasana (Kamelhaltung)

Ustrasana ist die Pose, die Nacken, Brust und Bauch öffnet, die Körperhaltung verbessert, die Rückenmuskulatur stärkt und die Oberschenkel, Knöchel und Leistengegend dehnt.

Die Kamelpose bewirkt eine Dehnung im Bauchbereich. Das Ziehen in Ihrem Magen signalisiert Ihren Uterusmuskeln, die Kontraktionen zu stoppen, wodurch Menstruationskrämpfe gelindert werden. Beginnen Sie damit, sich auf den Boden zu knien. Strecken Sie Ihren Körper nach hinten und halten Sie Ihre Fersen. Drücken Sie Ihre Hüften nach vorne und senken Sie den Kopf nach hinten. Halten Sie die Position etwa 25 Sekunden lang und kehren Sie dann in die ursprüngliche Position zurück.

2. Balasana (Kinderpose)

Die Balasana- oder Kinderpose ist eine extrem entspannende Pose, die helfen kann, Regelschmerzen zu lindern. Dies geschieht durch Beugen der Fortpflanzungsorgane und Lösen von Verspannungen im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich. Zusammen mit diesem hilft es auch, den Geist zu entspannen.

Um diese Pose zu machen, musst du auf deinen Knien sitzen, sodass dein Körper auf deinen Oberschenkeln ruht und deine Arme nach außen vor dir ausgestreckt sind. Beginnen Sie mit den Knien auf dem Boden, beugen Sie sich nach vorne, strecken Sie die Arme aus und lehnen Sie sich so weit wie möglich. Wenn möglich, legen Sie Ihre Stirn für fünf langsame Zwerchfell-Atemzüge auf die Matte vor sich oder atmen Sie mit dem Bauch statt mit der Brust.

3. Dhanurasana (Bogenpose)

Dhanurasana oder die Bogenhaltung stimuliert die Fortpflanzungsorgane und stärkt den Kern. Es lindert auch Verstopfung und Beschwerden während der Menstruation. Personen mit übermäßigen Rückenmarks- und Bandscheibenproblemen sollten diese Pose überhaupt nicht ausführen.

Beginnen Sie die Pose, indem Sie sich auf den Boden legen, Ihre Hände an Ihrer Seite und Ihre Füße hüftbreit auseinander halten. Beuge nun deine Knie und halte deine Knöchel. Einatmen, Beine hochziehen und Oberkörper heben. Halte diese Position und atme tief ein. Kehren Sie nun in die Ausgangsposition zurück und wiederholen Sie den Vorgang.

4. Supta Matsyendrasana (Rückenwirbelsäulentorsion)

Eine der beliebtesten Posen zur Behandlung von Menstruationskrämpfen ist die liegende Drehung, weil sie sich großartig anfühlt und enorme gesundheitliche Vorteile hat. Für den Anfang werden Ihr Rücken und Ihre Hüften gut gestreckt, was notwendig ist, wenn Sie unter Regelschmerzen leiden.

Beginnen Sie die Pose, indem Sie mit ausgestreckten Beinen auf dem Rücken liegen. Bringen Sie beim Einatmen ein Knie in Richtung Brust und strecken Sie es in Richtung Schulter. Beugen Sie beim Ausatmen das Knie auf der gegenüberliegenden Seite über den Körper, während Sie ein Bein gerade halten. Denken Sie daran, dass der Rücken immer auf Bodenhöhe sein sollte und sich nur die Hüften drehen.

5. Savasana (Haltung der Leiche)

Die ruhende Leichenpose ist offensichtlich die entspannendste und wird normalerweise am Ende aller Yoga-Sitzungen durchgeführt. Obwohl diese Pose die einfachste Form des Yoga ist, hat sie viele Vorteile. Die Pose erfordert, dass Sie bequem auf dem Rücken liegen, ohne dass sich Ihr Körper verdreht. Es gleicht Ihre Atmung aus und hilft so, Ihren Geist von Regelschmerzen abzulenken, wodurch Sie von Regelkrämpfen befreit werden.

Legen Sie sich auf den Rücken und legen Sie Ihre Handflächen nach oben. Entspanne deinen Körper langsam, beginnend mit dem Scheitel, dann Nacken, Schultern, Wirbelsäule, Arme und Hände, Oberschenkel, Waden, Knöchel und schließlich deine Füße.

Dies sind Yoga-Posen, die sich zu dieser Zeit des Monats als nützlich erweisen werden, um Menstruationsschmerzen zu lindern. Es wird angenommen, dass die Yogapraxis vor Tausenden von Jahren in Indien entstand und sogar in alten mythologischen Büchern wie dem Rig Veda erwähnt wird.

Am 27. September 2014 schlug Premierminister Narendra Modi während seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) die Idee vor, den “Yoga Day” zu praktizieren, und am 15. Juni 2015 wurde der erste International Day Yoga beobachtet die Welt.