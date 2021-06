Inside Bodybuilding gibt Gewichthebern die Möglichkeit, in ihre Gesundheit zu investieren Gesundheitsinfo

Bodybuilding wird in einer Generation, die sofortige Ergebnisse wünscht, immer beliebter, entfernt sich immer weiter von der Gesundheit und konzentriert sich mehr auf das äußere Erscheinungsbild.

Daher greifen viele zu “schädlichen Nahrungsergänzungsmitteln”, um ihre Körperzusammensetzung zu verbessern; die versprechen, in nur wenigen Wochen große Mengen an Muskeln aufzubauen und Fett zu verbrennen.

Daher sind moderne Bodybuilder anfälliger für gesundheitliche Probleme, da sie die Kosten senken und große Dosen gefährlicher Substanzen einnehmen.

Diese Nebenwirkungen können sein: Unfruchtbarkeit, Bluthochdruck, Leberversagen, Testosteronmangel, Gynäkomastie und männlicher Haarausfall.

Inside Bodybuilding ist eine Klinik mit medizinischen Spezialisten, die Hunderte von Wettkampfbodybuildern, Powerliftern und durchschnittlichen Joe-Gewichthebern behandelt haben.

Dieses Fachwissen und diese Erfahrung können in einer Zeit entscheidend sein, in der sich der durchschnittliche Arzt der Wirkung verschiedener leistungssteigernder Medikamente nicht vollständig bewusst ist.

Der durchschnittliche Gewichtheber kann sich also möglicherweise an seinen örtlichen Arzt wenden, um die Nebenwirkungen der Einnahme bestimmter „Ergänzungsmittel“ zu behandeln. Aber der durchschnittliche Arzt weiß oder weiß wahrscheinlich nicht viel über solche Verbindungen und wie genau sie in verschiedenen Dosierungen wirken. Es gibt auch ein Element der Angst unter den Patienten, über ihren Konsum dieser illegalen Drogen zu sprechen.

Die Inside Bodybuilding Clinic richtet sich an männliche und weibliche Gewichtheber, die vor Ort in der Gegend von Melksham, England, persönlich besucht werden können. Sie bieten jedoch auch Online-Konsultationen für Männer und Frauen in verschiedenen Ländern der Welt an, darunter viele amerikanische Patienten.

Patienten haben die Möglichkeit, sich von zwei der führenden medizinischen Experten auf dem Gebiet des Bodybuildings und der Hormonwiederherstellung, nämlich Dr. Thomas O’Connor und Dr. George Touliatos, ohne Wertung beraten zu lassen.

Sie können Ratschläge zur Wiederherstellung des endogenen Testosteronspiegels, zu Medikamenten zur Verwendung bei der Wiederherstellung der HPTA-Achse, zur Vorbeugung / Umkehrung von Gynäkomastie, zur Stabilisierung des Blutdrucks, der AST / ALT-Leberwerte und mehr geben. .

In der aktuellen Pandemie war es noch nie so wichtig, auf seine Gesundheit zu achten, und das ist die Mission von Inside Bodybuilding, so CEO Ernst Peibst: „Unser Ziel ist es, Männern und Frauen ein langes Leben zu ermöglichen. ob Sie als Profi oder nur als Hobby Gewichte heben. Wir wollen weniger Verletzte im Sport sehen und für die Risiken sensibilisieren, die Sportler beim Radfahren mit verbotenen Substanzen eingehen. Letztendlich ist es unser Ziel, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihnen zu helfen, länger zu leben, während sie ihre Ziele erreichen und Erfolge in dem Sport erleben, den sie lieben.

Inside Bodybuilding erweist sich bereits als beliebte Hotline für Bodybuilder, insbesondere in der US-Region, mit 4.000-5.000 Zugriffen pro Tag auf die Website.

(Haftungsausschluss: Dies ist Marken-Desktop-Inhalte)