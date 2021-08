Innovative Behandlung von Haarausfall und Haarwuchs zum ersten Mal in Indien | Gesundheitsinfo

Die Adon Hair Care Clinic hat zum ersten Mal in Indien eine exklusive und innovative Behandlung gegen Haarausfall und Nachwachsen auf den Markt gebracht. Vor einigen Monaten hat die Klinik ein Produkt namens Adonsidil Finstrong 2.5X auf den Markt gebracht. Es war das erste Mal in Indien, dass ein solches Produkt auf den Markt kam, um Haarausfall zu reduzieren. Dieses Produkt ist vorteilhaft für Männer. Ein weiteres Produkt, Grow Dense Hair Serum, das am 15. Juli 2021 auf den Markt kam, ist für Männer ebenso wirksam wie für Frauen.

Vor der Markteinführung des Grow Dense Hair Serum wurde es 3 Monate lang an 15 Patienten gründlich erprobt und getestet. Dr. Ashok Sinha, Haartransplantationschirurg, Haarexperte, Haarinnovator und Gründer der Adon Hair Care Clinic teilt die Erfahrungen aus drei Monaten auf seinem YouTube-Kanal. In Bezug auf das Produkt sagte er: „Die Zusammensetzung des Dense Grow Hair Serum enthält 5% Redensyl, 3% Procapil, 2% Anagain, Acetyl Tetrapeptide 3, LCLT, Koffein, L-Arginin, Melatonin, Cu-Tripeptide, Saw Palmetto, Procyanidin, Grüner Apfelextrakt, Traubenkernextrakt, Brennnesselwurzelextrakt, Sojaisoflavone, Pferdewurzelextrakt und Vitamin E.

Nach 45 Tagen Anwendung des Dense Grow Hair Serums sind die kumulativen Ergebnisse bei Frauen wie folgt:

Bei allen Patienten wurde eine sichtbare Verringerung des Haarausfalls beobachtet.

Bei Frauen, die keinen Haarausfall hatten, wurde bei diesen Patienten ein sichtbares Nachwachsen der Haare festgestellt.

Bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen nahm der Haarausfall nach einigen Tagen zu, kehrte jedoch innerhalb weniger Tage zu einem reduzierten Haarausfall zurück.

Nach 45 Tagen Anwendung des Dense Grow Hair Serums sind die kumulativen Ergebnisse bei Männern wie folgt:

Im Gegensatz zur Verwendung von Minoxidil wurde bei Männern, die Dense Grow Hair Serum verwendeten, kein vorzeitiger Verlust oder andere Art von Verlust beobachtet.

Die Haarlücke war bei allen Patienten reduziert sichtbar.

Darüber hinaus wurde bei allen männlichen Patienten ein Haarnachwuchs von 5-10% festgestellt.

Das Hauptziel dieses Experiments war festzustellen, ob es ein bestimmtes Muster bei Männern und Frauen gibt.

Auch zu verstehen, welche Probleme auftreten können und wie sie gelöst werden können. Nach einer 3-monatigen Erfahrung mit 15 verschiedenen Patienten wurde festgestellt, dass das Dense Grow Hair Serum sowohl bei Männern als auch bei Frauen 100% zufriedenstellende Ergebnisse mit minimalen oder keinen Nebenwirkungen liefert. Dieses Produkt ist für Frauen am effektivsten, da es schwierig ist, den Haarausfall bei Frauen zu kontrollieren, aber Grow Dense Hair Serum hat sichtbare Ergebnisse bei der Reduzierung des Haarausfalls gezeigt und sogar das Haarwachstum um 5 bei 10% unterstützt.

Für Patienten, die gleichzeitig den Haarausfall und das Nachwachsen reduzieren möchten, wird empfohlen, sowohl Adonsidil Finstrong 2.5X als auch Grow Dense Hair Serum zu verwenden.

Es wird empfohlen, das Produkt 4-6 Monate lang zu verwenden, um beste Ergebnisse zu erzielen.

