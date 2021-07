Inhalativer COVID-Impfstoff ist vielversprechend gegen Krankheiten bei Tieren | Gesundheitsinfo

New York: Ein experimenteller intranasaler Einzeldosis-COVID-19-Impfstoff hat bei Mäusen das volle Schutzpotenzial gegen die tödliche Infektionskrankheit gezeigt, sagen Forscher.

Der Prüfimpfstoff verwendet ein harmloses Parainfluenza-5-Virus (PIV5), um das SARS-CoV-2-Spike-Protein in die Zellen zu transportieren, wo es eine Immunantwort auslöst, die vor einer COVID-19-Infektion schützt.

Die in der Zeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie zeigte, dass der Impfstoff eine lokalisierte Immunantwort mit Antikörpern und zellulärer Immunität hervorruft, die Mäuse vollständig vor tödlichen Dosen von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, schützt.

Der Impfstoff verhinderte auch Infektionen und Krankheiten bei Frettchen und schien vor allem die Übertragung von COVID-19 von infizierten Frettchen auf ihre ungeschützten und nicht infizierten Käfiggenossen zu blockieren.

„Die derzeit verfügbaren COVID-19-Impfstoffe sind sehr wirksam, aber die Mehrheit der Weltbevölkerung ist immer noch ungeimpft und es besteht ein dringender Bedarf an einfacher anzuwendenden und wirksamen Impfstoffen, um Krankheiten und Übertragungen zu stoppen“, sagte Paul McCray, Professor der Pädiatrie-Lungenmedizin, Mikrobiologie und Immunologie am Carver College of Medicine der University of Iowa.

„Wenn sich dieser neue COVID-19-Impfstoff beim Menschen als wirksam erweist, kann er dazu beitragen, die Übertragung von SARS-CoV-2 zu blockieren und die COVID-19-Pandemie zu kontrollieren“, fügte er hinzu.

PIV5 ist mit Erkältungsviren verwandt und infiziert leicht verschiedene Säugetiere, einschließlich des Menschen, ohne eine signifikante Krankheit zu verursachen. Der vom Team entwickelte inhalative PIV5-Impfstoff zielt auf die Schleimzellen ab, die die Nasenwege und Atemwege auskleiden. Diese Zellen sind der primäre Eintrittspunkt für die meisten SARS-CoV-2-Infektionen und der Ort der frühen Replikation für das Virus.

In diesen Zellen produzierte Viren können tiefer in die Lunge und andere Organe des Körpers eindringen, was zu schwerwiegenderen Erkrankungen führen kann. Darüber hinaus können Viren, die in diesen Zellen gebildet werden, leicht durch Ausatmen ausgeschieden werden, was eine Übertragung von einer infizierten Person auf eine andere ermöglicht.

Der Impfstoff kann auch bei normalen Kühlschranktemperaturen für mindestens drei Monate gelagert werden. Da er intranasal verabreicht wird, kann der Impfstoff auch einfacher zu verabreichen sein, insbesondere für diejenigen, die Angst vor Nadeln haben, sagte das Team.