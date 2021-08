Hirse-Diät kann das Risiko von Typ-2-Diabetes senken: Studie | Gesundheitsinfo

Hyderabad: Eine neue Studie hat gezeigt, dass der Verzehr von Hirse das Risiko für Typ-2-Diabetes senkt und bei Menschen mit Diabetes hilft, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Die Studie zeigt das Potenzial auf, präventiv geeignete Mahlzeiten mit Hirse für Menschen mit Diabetes und Prädiabetes sowie für Menschen ohne Diabetes zu gestalten.

Basierend auf Untersuchungen aus 11 Ländern zeigt die in Frontiers in Nutrition veröffentlichte Studie, dass bei Menschen mit Diabetes, die Hirse als Teil ihrer täglichen Ernährung konsumierten, ihr Blutzucker um 12 bis 15 % (auf nüchternen Magen und nach den Mahlzeiten) sank und Der Blutzuckerspiegel sank vom diabetischen auf das prädiabetische Niveau.

Der HbA1c-Spiegel (Hämoglobin-bezogener Blutzucker) sank bei Menschen mit Prädiabetes um durchschnittlich 17%, und die Werte gingen von prädiabetisch auf normale Werte zurück. Diese Ergebnisse behaupten, dass der Verzehr von Hirse zu einer besseren Blutzuckerreaktion führen kann.

Die Autoren überprüften 80 veröffentlichte Studien, von denen 65 für eine Metaanalyse mit ca ).

“Niemand wusste, dass es so viele wissenschaftliche Studien über die Wirkung von Hirse auf Diabetes gab. Diese Vorteile wurden oft umstritten, und diese systematische Überprüfung von Studien, die in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wurden, bewies, dass Hirse den Blutzucker kontrolliert , und hat gezeigt, wie gut diese intelligenten Lebensmittel funktionieren “, sagte Dr. S. Anitha, leitende Studienautorin und leitende Ernährungswissenschaftlerin am International Crop Research Institute for semi-arid Tropen (ICRISAT).

„Diabetes trug von 1990 bis 2016 in Indien zu einer sehr hohen Krankheitslast bei. Die Gesundheitsausgaben im Zusammenhang mit Diabetes überstiegen 7 Millionen US-Dollar. Die Studie bietet einen Teil der Lösung, die für Einzelpersonen und Regierungen nützlich ist. Wie wir es in Programmen verwenden und implementieren, erfordert eine sorgfältige Planung “, sagte Hemalatha, Direktor des National Institute of Nutrition (NIN).

Raj Bhandari, einer der Autoren der Studie und Vertreter des Indian National Technical Board of Nutrition, stellte fest, dass aufgrund von Covid-19 zusätzliche Aufmerksamkeit auf unsere Gesundheit gelegt wurde und dass Diabetiker noch anfälliger für das Virus sind. “Unsere Ernährung spielt eine entscheidende Rolle und wenn wir Hirse wieder in unsere Ernährung aufnehmen könnten, würden wir nicht nur Diabetes kontrollieren, sondern auch unseren Teller mit wichtigen Nährstoffen versorgen.”

Laut der International Diabetes Association nimmt Diabetes in allen Teilen der Welt zu. Indien, China und die Vereinigten Staaten haben die meisten Menschen mit Diabetes. Afrika hat den größten erwarteten Anstieg von 143 % von 2019 bis 2045, der Nahe Osten und Nordafrika 96 % und Südostasien 74 %. Die Autoren fordern eine Diversifizierung von Grundnahrungsmitteln mit Hirse zur Diabeteskontrolle vor allem in Asien und Afrika.

Um die Rückkehr von Hirse als Grundnahrungsmittel zu bekräftigen, ergab die Studie, dass Hirse einen durchschnittlich niedrigen glykämischen Index (GI) von 52,7 aufweisen, einen etwa 30 % niedrigeren glykämischen Index (GI) als der von geschliffenem Reis und raffiniertem Weizen und etwa 14 bis 37 GI-Punkte niedriger. im Vergleich zu Mais. Alle 11 untersuchten Hirsearten hatten einen niedrigen (<55) oder mittleren (55-69) GI, wobei der GI ein Indikator dafür ist, wie stark und wie schnell ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel erhöht. Die Überprüfung kam zu dem Schluss, dass Mils selbst nach dem Kochen, Kochen und Dämpfen (den gängigsten Kochmethoden) einen niedrigeren GI aufwiesen als Reis, Weizen und Mais.

“Hirse ist ein traditionelles Lebensmittel, das in Indien gegessen wird. Die Verwendung von lokal erhältlicher Hirse als diätetische Abwechslung in Verbindung mit einer guten Änderung des Lebensstils würde dazu beitragen, nicht nur Typ-II-Diabetes, sondern auch Schwangerschaftsdiabetes zu reduzieren”, sagte der Co-Autor der Studie, Prof. Kowsalya Subramaniam, (Food and Science Nutrition), Registrar am Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women (als Universität betrachtet) in Tamil Nadu.

„Die globale Gesundheitskrise der Koexistenz von Unter- und Überernährung ist ein Zeichen dafür, dass unsere Ernährungssysteme repariert werden müssen. Mehr Vielfalt auf dem Bauernhof und auf dem Teller ist der Schlüssel zur Transformation der Ernährungssysteme. Vielfalt im Betrieb ist eine Strategie zur Risikominderung für Landwirte angesichts des Klimawandels, während Vielfalt auf dem Teller hilft, lebensstilbedingte Krankheiten wie Diabetes zu bekämpfen der natürlichen Ressourcen und des Klimawandels. Es werden mehrere Interessengruppen benötigt, um widerstandsfähige, nachhaltige und nahrhafte Lebensmittelsysteme zu schaffen “, sagte Dr. Jacqueline Hughes, Exekutivdirektorin von ICRISAT.

Diese Studie ist die erste einer Reihe von Studien, an denen wir seit vier Jahren im Rahmen der Smart Food Initiative unter der Leitung von ICRISAT arbeiten und die 2021 sukzessive veröffentlicht wird. Blutarmut und Eisenbedarf, Cholesterin- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Calciummangel sowie ein ausgeglichener Zinkspiegel.

In diesem Rahmen haben ICRISAT und das Institute for Food Nutrition and Health der University of Reading eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Vision von Smart Food zu erforschen und zu fördern, unsere Lebensmittel gesünder, umweltverträglicher und gut für diejenigen zu machen, die sie herstellen. “, sagte Joanna Kane-Potaka, Co-Autorin von ICRISAT und geschäftsführende Direktorin der Smart Food Initiative.