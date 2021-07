Hightech-Toiletten können zu antibiotikaresistenten Superkeim-Streuern werden | Gesundheitsinfo

Tokio: Wasserstrahldüsen in elektrischen Toiletten könnten Reservoirs für multiresistente Superbakterien sein und das Risiko einer gefährlichen Übertragung von Keimen zwischen Menschen erhöhen, zeigen neue Forschungsergebnisse.

Pseudomonas aeruginosa oder P aeruginosa kommt natürlich im Boden und im Süßwasser vor, kann aber auch auf feuchten Oberflächen gedeihen, was bei geschwächten und kranken Patienten zu opportunistischen Infektionen führt, die zu lebensbedrohlichen Zuständen wie Lungenentzündung oder Sepsis führen können.

Aufgrund des übermäßigen Gebrauchs von Antibiotika entwickelten diese Bakterien die Fähigkeit, Versuchen zu widerstehen, Infektionen mit Medikamenten zu behandeln, die sie einst töteten. Und Infektionen durch das multiresistente Bakterium Pseudomonas aeruginosa (MDRP) treten in der Gemeinde und in Krankenhäusern immer häufiger auf. Die Sterberaten bei denjenigen, die mit diesen Superbug-Stämmen infiziert sind, sind doppelt so hoch wie bei denen, die mit behandlungsfähigen Stämmen infiziert sind.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass multiresistente P aeruginosa-Bakterien innerhalb der Patientengemeinschaft übertragen wurden und, was noch wichtiger ist, dass sich die Infektion in Krankenhäusern über kontaminierte elektrische Toilettendüsen ausbreiten kann“, sagte der leitende Forscher Dr. Itaru Nakamura vom Tokyo University Medical Hospital in Japan.

„Mit einer guten Krankenhaushygiene, einschließlich Händewaschen und Reinigen der Umgebung, können wir die Ausbreitung dieser Krankheitserreger kontrollieren, insbesondere in Umgebungen, in denen das Immunsystem der Patienten geschwächt ist“, fügte Nakamura hinzu.

In dieser Studie untersuchte das Team das Vorhandensein multiresistenter Bakterien, die zwischen September 2020 und Januar 2021 aus Wasserstrahldüsen in elektrischen Toiletten in einer hämatologischen Abteilung des Tokyo University Medical Hospital gewonnen wurden.

Das Team machte mehr als 10 Besuche, um Proben von Wasserstrahldüsen in den elektrischen Toiletten zu entnehmen, die von drei Patienten mit MDRP-Infektionen verwendet wurden, darunter zwei Patienten mit schwerer Sepsis. MDRP-Stämme wurden als solche definiert, die eine Resistenz gegen mindestens zwei Antibiotika wie Imipenem, Meropenem, Amikacin und Ciprofloxacin aufweisen.

Mithilfe von DNA-Techniken untersuchten sie, ob die MDRP-Stämme der drei infizierten Patienten mit den Umwelt-MDRP-Stämmen aus den Toilettendüsen übereinstimmten. Sie fanden, dass die Proben übereinstimmten, wobei der Stamm “ST235” in allen Proben dominant war, was darauf hindeutet, dass Übertragungen zu und von Patienten stattfanden.

Die Ergebnisse wurden auf dem diesjährigen Europäischen Kongress für Klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten online präsentiert.