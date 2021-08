Hier sind 5 gesunde Frühstücksnahrungsmittel, die Ihnen beim Abnehmen helfen Neuigkeiten über gesunde Ernährung

Neu-Delhi: Abnehmen kann frustrierend sein, besonders wenn Sie sich in Bezug auf Ihre Ernährung verwirrt fühlen. Es ist jedoch nicht erforderlich und Sie können in wenigen Tagen problemlos auf eine nahrhaftere und kalorienärmere Ernährung umstellen. Während es verlockend ist, flauschige, in Butter getränkte Pfannkuchen oder Aloo Parathas zum Frühstück zu essen, starten Sie mit solchen kalorienreichen Mahlzeiten möglicherweise auf dem falschen Fuß in den Tag.

Es ist klüger, sich für ballaststoffreiche und proteinreiche Lebensmittel zu entscheiden, damit Sie sich energiegeladen und satt fühlen, anstatt sich lethargisch oder schläfrig zu fühlen.

Werfen Sie also einen Blick auf diese einfachen, erschwinglichen Frühstücksnahrungsmittel, die Ihnen beim Abnehmen helfen:

1. Hafer: Du kannst entweder süßen Hafer nehmen oder deiner Hafermischung Würze verleihen, was ganz dem Geschmack der Person überlassen bleibt. Hafer ist eine gesunde Mahlzeit, da er reich an Ballaststoffen und Proteinen ist und Sie länger satt machen. Das bedeutet keine Snacks vor dem Mittagessen oder Heißhunger auf ein schweres Mittagessen. Kontrollierter Appetit wird den Menschen sicherlich helfen, Gewicht zu verlieren.

2. Bananen: Diese leicht zugängliche Frucht ist süß, ballaststoffreich und kalorienarm, was sie zu einem perfekten Frühstücksessen macht. Es ist besonders für diejenigen zu empfehlen, die ein schnelles Frühstück wünschen oder generell dazu neigen, die Mahlzeit auszulassen. Wenn Sie ein süßes Frühstück gewohnt sind, ist dies eine großartige Alternative. Laut Healthline enthält eine durchschnittliche Banane etwa 100 Kalorien, aber 3 Gramm Ballaststoffe.

3. Eier: Dieses vielseitige Lebensmittel ist eine häufige Proteinquelle. Es kann auf verschiedene Arten gegessen werden, z. B. gekocht, gerührt, gebraten und als Omelett. Ein Frühstück mit Eiern macht Sie länger satt und macht dem Verlangen nach Kohlenhydraten ein Ende. Sie können sogar Eier mit sautiertem Gemüse kombinieren, um mehr Nährstoffe und Geschmack hinzuzufügen.

4. Smoothies: Wenn Sie einen Mixer in der Küche haben, kann dieses Essen das gesunde Frühstück sein, das Sie sogar mitnehmen können. Füge deinem Smoothie kalorienarme Früchte und Nüsse hinzu, um eine Mischung aus allen wichtigen Nährstoffen zu erhalten. Sie können sogar Samen oder Proteinpulver hinzufügen, da sie das Sättigungsgefühl fördern und Heißhungerattacken reduzieren. Übertreiben Sie es jedoch nicht mit Ihrem Smoothie, da er zu kalorienreich werden kann und am Ende Ihrem Gewichtsverlustziel entgegenwirkt.

5. Whey Protein Pancake: Um Gewicht zu verlieren, müssen Sie Ihre Liebe zu Pfannkuchen nicht opfern. Sie können sie immer noch mit den Vorteilen von Protein genießen. Fügen Sie einfach etwas Proteinpulver mit Vanillegeschmack zu Ei, Backpulver, reifer Banane hinzu und Sie haben eine gesunde Pfannkuchenmischung. Er kann auch mit geschnittenen Bananen oder Fruchtjoghurt genossen werden.