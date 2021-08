Häufige Krankenhauseinweisungen für Antidepressiva bei COVID-Patienten Gesundheitsinfo

Toronto: Fluvoxamin – ein kostengünstiges und sicheres Medikament, das typischerweise bei Formen von Depressionen und verwandten Erkrankungen eingesetzt wird – hat das Potenzial, den Zytokinsturm bei COVID-19-Patienten zu reduzieren, wie Studienergebnisse zeigen.

Die von einem Team internationaler Forscher aus Kanada, den USA und Brasilien geleitete Studie untersuchte 1.472 Patienten, die randomisiert Fluvoxamin oder ein Placebo erhielten. Die Patienten waren über 50 Jahre alt oder hatten einen bekannten Risikofaktor für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung.

Das Medikament führte zu einer Verringerung des primären Endpunkts um etwa 30 Prozent. Der Anteil der Patienten, die weniger als 6 Stunden in der Notaufnahme beobachtet oder wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, war in der Fluvoxamin-Gruppe im Vergleich zu Placebo geringer.

Die Studie ist eine der wenigen groß angelegten randomisierten klinischen Phase-3-Studien, die Beweise für eine Intervention finden, die Patienten vor einer ernsthaften Erkrankung bereitgestellt werden kann, um die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung der Patienten zu verhindern.

Die Ergebnisse haben das Potenzial, die Art und Weise, wie COVID-19 weltweit behandelt wird, zu verändern, da Fluvoxamin billig, gut verstanden und in den meisten Ländern weit verbreitet ist.

„Es gibt derzeit nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten für die ambulante klinische Behandlung von COVID-19. Ein Medikament, das bei COVID-19 nur 4 US-Dollar pro Behandlung kostet, hat große Auswirkungen auf die Versorgung auf der ganzen Welt “, sagte Professor Edward Mills von der McMaster University in Kanada.

Mehrere andere Studien haben auch Licht auf eine potenziell kostengünstige und sichere Behandlung des durch COVID induzierten Zytokinsturms – einer potenziell tödlichen Verstärkung einer Immunantwort – geworfen.

Forscher der University of Virginia in den USA haben herausgefunden, dass ein kostengünstiges Medikament gegen Sodbrennen, Famotidin, die Überlebenschancen von COVID-19-Patienten verbessert, insbesondere in Kombination mit Aspirin. Famotidin unterdrückte auch den Zytokinsturm bei COVID-Patienten.

Darüber hinaus hat ein Team der University of Technology Sydney herausgefunden, dass die Samen der Pflanze Nigella sativa, besser bekannt als Kalonji, zur Behandlung einer COVID-19-Infektion verwendet werden können.

Sie entdeckten, dass ein Wirkstoff in Nigella sativa auch den „Zytokin“ -Sturm blockieren kann, der schwerkranke Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, betrifft.