‘Gutes Cholesterin’ kann die Leber schützen: Studie | Gesundheitsinfo

New York: Forscher haben eine Art von “gutem Cholesterin” identifiziert, das die Leber schützt, indem es Entzündungssignale blockiert, die von gewöhnlichen Darmbakterien produziert werden.

High Density Lipoproteine ​​(HDL) sind am besten dafür bekannt, Cholesterin im Körper aufzufangen und zur Ausscheidung an die Leber zu liefern.

Forscher der University of Washington in St. Louis, USA, haben jedoch herausgefunden, dass eine Art von „gutem Cholesterin“ namens HDL3, wenn es im Darm produziert wird, die Leber vor Entzündungen und Wunden schützt. Wenn sie nicht blockiert werden, wandern diese bakteriellen Signale vom Darm zur Leber, wo sie Immunzellen aktivieren, die einen Entzündungszustand auslösen, der zu Leberschäden führt.

“Obwohl HDL als “gutes Cholesterin” gilt, sind Medikamente, die den HDL-Gesamtspiegel erhöhen, in den letzten Jahren aufgrund klinischer Studien, die keinen Nutzen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt haben, in Ungnade gefallen”, sagte Gwandalyn J. Randolph, Professorin an der Universität Medizinische Fakultät.

„Unsere Studie deutet jedoch darauf hin, dass ein steigender Spiegel dieser speziellen Art von HDL und insbesondere im Darm einen Schutz vor Lebererkrankungen verspricht, die wie Herzerkrankungen ebenfalls ein Problem darstellen.

Die in der Zeitschrift Science veröffentlichte Studie zeigte, dass HDL3 aus dem Darm die Leber bei Mäusen und in menschlichen Blutproben vor Entzündungen schützt.

Jede Art von Darmschädigung kann sich darauf auswirken, wie eine Gruppe von Mikroben, die als gramnegative Bakterien bezeichnet werden, den Körper beeinflussen können. Diese Mikroben produzieren ein entzündliches Molekül namens Lipopolysaccharid, das über die Pfortader in die Leber gelangen kann.

Die Pfortader ist das Hauptgefäß, das die Leber mit Blut versorgt, und sie transportiert die meisten Nährstoffe zur Leber, nachdem die Nahrung im Darm aufgenommen wurde.

Substanzen aus Darmmikroben können mit Nährstoffen aus der Nahrung reisen, um Immunzellen zu aktivieren, die Entzündungen auslösen. Auf diese Weise können Elemente des Darmmikrobioms zu Lebererkrankungen führen, einschließlich Fettleber und Leberfibrose, bei der die Leber Narbengewebe entwickelt.

“Wir hoffen, dass HDL3 als Ziel für zukünftige Therapien für Lebererkrankungen dienen kann. Wir setzen unsere Forschungen fort, um die Details dieses einzigartigen Prozesses besser zu verstehen”, sagte Randolph.