Grüner Tee könnte helfen, COVID zu bekämpfen: Indisch geborene Forscher Gesundheitsinfo

London: Während Indien weiterhin von der Coronavirus-Pandemie heimgesucht wird, untersucht ein Forscherteam, wie aus grünem Tee ein Medikament entstehen könnte, das COVID-19 bekämpfen kann.

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine der Verbindungen in grünem Tee das Coronavirus hinter COVID-19 bekämpfen könnte, sagte der Hauptautor Suresh Mohankumar, der während seiner Zeit am JSS College of Pharmacy in Ooty forschte, bevor er seine derzeitige Position an der Swansea University Medical School antrat. .

„Die älteste Apotheke der Natur war schon immer eine Fundgrube für potenzielle neue Medikamente und wir haben uns gefragt, ob einer dieser Wirkstoffe uns bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie helfen könnte? Sagte Mohankumar.

„Wir haben eine Bibliothek von Naturstoffen, von denen bereits bekannt ist, dass sie gegen andere Coronaviren aktiv sind, mithilfe eines durch künstliche Intelligenz unterstützten Computerprogramms gescreent und sortiert“, fügte er hinzu.

Mohankumar wies in der in der Fachzeitschrift RSC Advances veröffentlichten Studie darauf hin, dass sich die Forschung noch in einem frühen Stadium und weit entfernt von jeglicher klinischer Anwendung befinde.

„Die Verbindung, von der unser Modell vorhersagt, dass sie am aktivsten ist, ist Gallocatechin, das in grünem Tee enthalten ist und leicht verfügbar, zugänglich und erschwinglich sein könnte“, sagte der Forscher.

Es müssen nun weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um zu zeigen, ob es sich bei der Prävention oder Behandlung von COVID-19 als klinisch wirksam und sicher erweisen kann.

“Diese faszinierende Forschung zeigt, dass Naturstoffe eine wichtige Quelle für Bleiverbindungen im Kampf gegen Infektionskrankheiten bleiben”, sagte Andrew Morris, Professor an der Swansea University.

“Ich freue mich auch sehr, dass diese internationale Forschungskooperation jetzt fortgesetzt wird, nachdem Mohankumar dem Apothekenteam beigetreten ist”, fügte Morris hinzu.