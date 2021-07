Grippeimpfstoff schützt vor COVID-bedingten Blutgerinnseln und Schlaganfall: Studie | Gesundheitsinfo

New York: Der jährliche Grippeimpfstoff kann laut großen internationalen Untersuchungen das Risiko von Schlaganfällen, Sepsis und Blutgerinnseln bei Patienten mit COVID-19 verringern. Die Ergebnisse zeigten, dass es eine wertvolle Waffe im Kampf gegen die Pandemie sein könnte.

Forscher der University of Miami in Florida, USA, fanden heraus, dass Patienten mit COVID-19, die gegen die Grippe geimpft wurden, auch seltener in die Notaufnahme gehen und auf die Intensivstation (ICU) des Krankenhauses eingeliefert werden.

Auf der anderen Seite waren diejenigen, die den Grippeimpfstoff nicht erhalten hatten, mit signifikant höherer Wahrscheinlichkeit (bis zu 20 % wahrscheinlicher) auf die Intensivstation eingeliefert worden; in die Notaufnahme gehen (bis zu 58 % wahrscheinlicher), eine Sepsis entwickeln (bis zu 45 % wahrscheinlicher), einen Schlaganfall haben (bis zu 58 % wahrscheinlicher) und TVT (bis zu 40 % wahrscheinlicher). Das Sterberisiko wurde nicht reduziert.

Es ist nicht genau klar, wie der Grippeimpfstoff vor COVID-19 schützt, aber die meisten Theorien drehen sich darum, das angeborene Immunsystem zu stärken – “allgemeine” Abwehrkräfte, mit denen wir geboren wurden und die nicht für eine bestimmte Krankheit geeignet sind, die Forscher sagte.

Die Studie zeigt, dass der Grippeimpfstoff verwendet werden könnte, um einen erhöhten Schutz in Ländern zu bieten, in denen der COVID-19-Impfstoff selten ist, aber er ersetzt keine COVID-Impfungen, fügten sie hinzu.

„Die Grippeimpfung kann sogar Menschen zugute kommen, die aufgrund der Neuheit der Technologie zögerlich sind, einen COVID-19-Impfstoff zu erhalten“, fügte Susan Taghioff von der Miller School of Medicine der Universität hinzu.

„Trotzdem ist der Grippeimpfstoff in keiner Weise ein Ersatz für den Covid-19-Impfstoff und wir plädieren dafür, dass möglichst jeder seinen COVID-19-Impfstoff erhält“, stellte sie fest.

Für die Studie durchsuchte das Team die anonymisierten elektronischen Gesundheitsakten von über 70 Millionen Patienten, um zwei Gruppen von 37.377 Patienten aus Ländern wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, Israel und Singapur zu identifizieren.

Mitglieder der ersten Gruppe hatten die Grippeimpfung zwischen zwei Wochen und sechs Monaten vor der Diagnose von COVID-19 erhalten. Diejenigen in der zweiten Gruppe hatten auch COVID-19, waren aber nicht gegen die Grippe geimpft.

Die Studie wurde auf dem Ongoing European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) vorgestellt, der vom 9. bis 12. Juli online stattfindet.