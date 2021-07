Globale Demenzfälle könnten sich bis 2050 verdreifachen: Studie | Gesundheitsinfo

New York: Die Zahl der Menschen mit Demenz wird sich bis 2050 auf über 152 Millionen fast verdreifachen, sagen Forscher, basierend auf den erwarteten Trends beim Rauchen, dem hohen Body-Mass-Index und dem bei Menschen beobachteten Blutzuckerspiegel.

Die Studie, die von Forschern der Washington University School of Medicine geleitet wurde, prognostizierte die Prävalenz von Demenz, die auf Rauchen, einen hohen Body-Mass-Index (BMI) und erhöhte Nüchtern-Plasmaglukose zurückzuführen ist, unter Verwendung der erwarteten Beziehung zwischen diesen Risikofaktoren und der Prävalenz von Demenz.

Sie fanden einen Anstieg von 6,8 Millionen Demenzfällen weltweit zwischen 2019 und 2050, teilweise aufgrund erwarteter Veränderungen dieser Risikofaktoren.

Unabhängig davon und umgekehrt fanden die Forscher heraus, dass erwartete Veränderungen des Bildungsniveaus die Prävalenz von Demenz zwischen 2019 und 2050 weltweit um 6,2 Millionen Menschen senken würden.

Die Daten wurden auf der internationalen Konferenz der Alzheimer’s Association (AAIC) 2021 in Denver präsentiert.

„Verbesserungen des Lebensstils von Erwachsenen in Industrieländern und anderen Ländern – einschließlich eines verbesserten Zugangs zu Bildung und einer stärkeren Aufmerksamkeit für Herzgesundheitsfragen – haben die Inzidenz in den letzten Jahren verringert, aber die Gesamtzahl der Menschen mit Demenz nimmt mit dem Alter der Bevölkerung weiter zu. “, sagte Maria C. Carrillo, wissenschaftliche Direktorin der Alzheimer’s Association.

„Außerdem nehmen Fettleibigkeit, Diabetes und Bewegungsmangel bei jungen Menschen rapide zu, und dies sind Risikofaktoren für Demenz“, fügte sie hinzu.

Um die weltweite Prävalenz von Demenz vorherzusagen, verwendeten Emma Nichols, Forscherin am Institute for Health Metrics and Evaluation an der School of Medicine der Varsity, und ihre Kollegen Daten von 1999 bis 2019 aus der Global Burden of Disease-Studie.

Sie zeigten, dass jedes Jahr etwa 10 von 100.000 Menschen früh im Leben (vor dem 65. Lebensjahr) an Demenz erkranken. Dies entspricht weltweit 350.000 neuen Fällen von vorzeitiger Demenz pro Jahr.

Die Demenz würde von weltweit rund 57,4 (50,4 bis 65,1) Millionen Fällen im Jahr 2019 auf rund 152,8 (130,8 bis 175,6) Millionen Fälle im Jahr 2050 zurückgehen.

Der größte Anstieg der Prävalenz wird im östlichen Afrika südlich der Sahara, in Nordafrika und im Nahen Osten erwartet.

“Ohne wirksame Behandlungen, um die Alzheimer-Krankheit und alle Demenzerkrankungen zu stoppen, zu verlangsamen oder zu verhindern, wird diese Zahl über 2050 hinaus ansteigen und weiterhin Auswirkungen auf Einzelpersonen, Pflegekräfte, Gesundheitssysteme und Regierungen im ganzen Land haben”, sagte Carrillo.

„Neben der Therapie ist es wichtig, kulturell angemessene Interventionen zu entdecken, die das Demenzrisiko durch Lebensstilfaktoren wie Bildung, Ernährung und Bewegung reduzieren“, stellte sie fest.