Gesundheitliche Vorteile von Kardamom: Von der Bekämpfung von Geschwüren bis zur Senkung des Blutdrucks Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Königin der Gewürze oder Kardamom wird in süßen und herzhaften Speisen verwendet, um den Geschmack zu verstärken. Dieses Gewürz indischen Ursprungs ist im Wesentlichen eine kleine, aromatische Samenkapsel, die seit langem in asiatischen kulinarischen Zubereitungen verwendet wird.

Im Folgenden sind einige erstaunliche gesundheitliche Vorteile von Kardamom aufgeführt.

1. Hilft bei der Regulierung des Blutdrucks

Kardamom ist reich an Antioxidantien, die den Blutdruck senken. Kardamom hat auch eine harntreibende Wirkung, was bedeutet, dass es das Wasserlassen fördern kann, um Wasser, das sich in Ihrem Körper ansammelt, zu entfernen und so den Blutdruck zu senken.

2. Kardamom wirkt entzündungshemmend

Der hohe Gehalt an Antioxidantien in Kardamom kann dazu beitragen, die Zellen vor Schäden zu schützen und Entzündungen zu verhindern.

3. Kardamom ist gut gegen Geschwüre

Laut Reagenzglasforschung kann Kardamom vor Helicobacter pylori schützen, einem Bakterium, das mit der Entwicklung der meisten Magengeschwüre in Verbindung steht.

4. Kann die Atmung verbessern

Das Aroma von Kardamom kann Ihrem Körper helfen, während des Trainings Sauerstoff besser zu atmen. In einer Studie wurde eine Gruppe von Teilnehmern gebeten, eine Minute lang ätherisches Kardamomöl zu inhalieren, bevor sie für 15-minütige Intervalle auf einem Laufband ging, und eine andere Gruppe tat dies nicht. Die Gruppe, die ätherisches Kardamomöl inhalierte, hatte eine signifikant höhere Sauerstoffaufnahme als die andere Gruppe.

5. Es ist ein guter Munderfrischer

Das Kauen von Kardamom hilft, Mundgeruch zu beseitigen und hinterlässt einen kühlenden Effekt im Mund. Es wird von vielen Menschen als natürlicher Munderfrischer verwendet.