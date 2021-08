Gesunde junge Amerikanerin entwickelt Gehirnentzündung nach leichtem COVID | Gesundheitsinfo

New York: Ein Team amerikanischer Ärzte präsentierte den ersten bekannten Fall eines gesunden jungen Erwachsenen, der nach einer Infektion mit COVID-19 eine Gehirnentzündung entwickelte, und lieferte neue Informationen zu möglichen neurologischen Auswirkungen nach der Infektionskrankheit.

Obwohl COVID-19 in erster Linie als Atemwegserkrankung behandelt wird, leiden Patienten häufig an neurologischen Problemen wie Kopfschmerzen, Angstzuständen, Depressionen und kognitiven Problemen, die lange andauern können, nachdem andere Symptome abgeklungen sind.

Einige Untersuchungen haben eine Schädigung und Entzündung von Blutgefäßen, genannt Vaskulitis, im Gehirn und im zentralen Nervensystem (ZNS) von COVID-19-Patienten gezeigt. Die meisten Fälle von ZNS-Vaskulitis wurden mit älteren Patienten mit schwerem COVID-19 in Verbindung gebracht.

In der Fachzeitschrift Neurology: Neuroimmunology and Neuroinflammation berichtete ein multidisziplinäres Ärzteteam der San Diego School of Medicine der University of California über den Fall einer 26-jährigen Frau, bei der vier Tage nach einem Flugzeugflug in den USA CoOVID-19 diagnostiziert wurde Mitte März 2020.

Ihre Symptome waren mild, entwickelten sich jedoch zwei bis drei Wochen später zu Schwierigkeiten beim Bewegen des linken Fußes und Schwäche auf der linken Körperseite. Sie hatte keine Kopfschmerzen und hatte keine Veränderungen ihres Geisteszustands oder ihrer Wahrnehmung erfahren.

Die Magnetresonanztomographie zeigte jedoch mehrere Läsionen in der rechten frontoparietalen Region des Gehirns, die an der motorischen Kontrolle und Empfindung auf der linken Körperseite beteiligt ist. Eine Biopsie ergab eine lymphozytäre Vaskulitis des ZNS – eine Entzündung oder Schwellung von Blutgefäßen im Gehirn und der Wirbelsäule.

„Dieser Patient war der erste bestätigte Fall von ZNS-Vaskulitis mit COVID-19, bestätigt durch Biopsie, bei einem gesunden jungen Patienten mit einer ansonsten leichten COVID-19-Infektion“, sagte Jennifer Graves, Neurologin an der UC San Diego Health.

„Ihr Fall fordert Forscher und Kliniker auf, diese schwerwiegenden potenziellen Hirnkomplikationen auch bei jungen Patienten und solchen mit geringfügigen anfänglichen COVID-19-Infektionen in Betracht zu ziehen“, fügte sie hinzu.

Die Frau unterzog sich einer Reihe von Kortikosteroidbehandlungen, begann eine immunsuppressive Langzeittherapie und nach sechs Monaten waren die Läsionen deutlich zurückgegangen und es hatten sich keine neuen Läsionen gebildet. Sie wird immer noch mit Immunsuppressiva behandelt, sagten die Forscher.