Genetische Studie enthüllt neues Wirkstoffziel zur Heilung der häufigsten Art von Leberkrebs | Gesundheitsinfo

Washington: Medikamente, die auf das MAGEA3-Gen abzielen, könnten dazu beitragen, das Wachstum des hepatozellulären Karzinoms (HCC) zu hemmen, der häufigsten Art von primärem Leberkrebs und einer der führenden Krebstodesursachen im Land, so eine neue Studie. Das Ergebnis der neuen Studie, die die Genetik von HCC-Tumoren analysiert, wurde von Augusto Villanueva von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai und seinen Kollegen in der Zeitschrift PLOS Genetics veröffentlicht.

Wissenschaftler haben bereits mehrere Gene entdeckt, die zum Wachstum von HCC-Tumoren führen, aber der therapeutische Nutzen zugelassener Medikamente ist noch begrenzt. In der neuen Studie sammelten Villanueva und seine Kollegen 44 Tumorbiopsien von 12 Patienten mit HCC.

Mithilfe der RNA-Sequenzierung untersuchten die Forscher, welche Gene in hochgradigen Regionen eines Tumors stärker exprimiert wurden als in niedriggradigen Regionen desselben Tumors. Eine Familie von Genen – Hodenkrebs-Antigene (CTAs) – wurde in den aggressivsten Regionen von Tumoren immer wieder überexprimiert.

ACTs, von denen die meisten auf dem X-Chromosom lokalisiert sind, werden typischerweise in männlichen Keimzellen in den Hoden exprimiert und spielen vermutlich eine Rolle bei der Spermatogenese sowie beim Schutz der Keimzellen vor Stressfaktoren und Zelltod.

Villanuevas Team fand heraus, dass ACTs und insbesondere MAGEA3 mit einer schlechten Prognose bei HCC verbunden sind. Wenn die Gruppe außerdem die Expression von MAGEA3 in isolierten HCC-Zellen blockierte, konnten sich die Zellen nicht mehr vermehren und starben schließlich.

Wenn die Gruppe MAGE3 in den Leberzellen von HCC-anfälligen Mäusen überexprimierte, starben die Tiere schneller an Krebs. Zukünftige Studien sind erforderlich, um die Ergebnisse an größeren Patientenpopulationen zu replizieren und um festzustellen, ob MAGEA3 selbst oder seine nachgeschalteten Targets therapeutisch wirksamer sind.

„Die Studie hat die Rolle von Hodenkrebs-Antigenen, insbesondere MAGEA3, beim Fortschreiten von Leberkrebs aufgedeckt“, fügt Villanueva hinzu. „Dies zeigt, wie die selektive Hemmung von MAGEA3 an experimentellen Modellen dieser Krankheit antitumorale Wirkungen hat. Insgesamt liefert die Studie den Grundsatzbeweis, um die Hemmung von MAGEA3 in klinischen Phasenstudien frühzeitig für den Patienten mit primärem Leberkrebs zu testen.“

