Frühe COVID-Symptome unterscheiden sich je nach Altersgruppe: Studie | Gesundheitsinfo

London: Die Symptome einer frühen COVID-19-Infektion können je nach Altersgruppe und zwischen Männern und Frauen unterschiedlich sein, schlägt eine neue Studie vor, die in The Lancet Digital Health veröffentlicht wurde. Diese Unterschiede sind am deutlichsten zwischen jüngeren Altersgruppen (16-59 Jahre) im Vergleich zu älteren Altersgruppen (60-80 Jahre und älter) und Männer haben andere Symptome als Frauen in früheren Jahren.

Männer berichteten häufiger von Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Schüttelfrost und Schüttelfrost, während Frauen häufiger von Geruchsverlust, Brustschmerzen und anhaltendem Husten berichteten.

“Es ist wichtig für die Menschen zu wissen, dass die frühen Symptome unterschiedlich sind und für jedes Mitglied einer Familie oder eines Haushalts unterschiedlich erscheinen können”, sagte die Hauptautorin Claire Steves vom King’s College London.

Für die Studie analysierte das Team zwischen dem 20. April und dem 15. Oktober Daten einer COVID-Symptomstudien-App. Sie modellierten die ersten Anzeichen einer COVID-19-Infektion und entdeckten erfolgreich 80 % der Fälle anhand von drei Tagen selbst gemeldeter Symptome.

Als nächstes verglichen sie die Fähigkeit, frühe Anzeichen einer COVID-19-Infektion mithilfe einer Art von maschinellem Lernen (ML) vorherzusagen.

Dieses ML-Modell konnte bestimmte Merkmale der betroffenen Person wie Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand berücksichtigen und zeigte, dass die Symptome einer frühen COVID-19-Infektion in verschiedenen Gruppen unterschiedlich sind.

In der Studie wurden 18 Symptome untersucht, die in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Relevanz für die Früherkennung hatten.

Zu den wichtigsten Symptomen für den frühesten Nachweis von COVID-19 insgesamt zählten Geruchsverlust, Brustschmerzen, anhaltender Husten, Bauchschmerzen, Blasen an den Füßen, Augenschmerzen und Schmerzen.

Allerdings war der Geruchsverlust bei Personen über 60 geringer und für Personen über 80 nicht relevant. Andere Frühsymptome wie Durchfall waren in den älteren Altersgruppen (60-79 Jahre und über 80 Jahre) wesentlich. Fieber, obwohl ein bekanntes Symptom der Krankheit, war in keiner Altersgruppe ein frühes Merkmal der Krankheit.