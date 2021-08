Exklusiv: Wie kann man während der Pandemie auf sich selbst aufpassen? Von einer guten Ernährung bis hin zu Bewegung: Das sagt ein Experte Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die COVID-19-Pandemie hat das Leben der Menschen in vielerlei Hinsicht verändert. Von der Wahrnehmung unserer täglichen Arbeit bis hin zu einem sozial distanzierten Leben stellt die neue Lebenswirklichkeit die Menschen vor neue Herausforderungen.

In diesen unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, um auf sich selbst aufzupassen, da es uns aufmuntern und motivieren kann.

Der renommierte Psychologe und Autor von über einem Dutzend verhaltenswissenschaftlicher Bücher, Dr. Sanjeev P. Sahni, teilt seine Gedanken über die Notwendigkeit von Selbstfürsorge und Schritte, um sich besser um Ihren physischen Körper, Ihre geistige und emotionale Gesundheit zu kümmern.

1. Essen und Stimmung: Es wird zu Recht gesagt, dass eine schlechte Ernährung zu unberechenbaren Stimmungsschwankungen führen kann. Alles, was wir essen, ist in unserem Verhalten deutlich sichtbar. Mit Mobilitätseinschränkungen wird es notwendig, dass wir auch unsere Essgewohnheiten ändern. Vermeiden Sie es, Weißmehl zu essen, da es den Körper träge macht. Es ist wichtig, Lebensmittel zu sich zu nehmen, die unsere Immunität stärken, insbesondere solche, die ausreichende Mengen an Vitamin C und D enthalten. Lebensmittel, die Omega-3-Fettsäuren oder sogar eine heiße Tasse Tee oder Kaffee enthalten, helfen, die Stimmung zu verbessern. Wir müssen uns daran erinnern, dass Nahrung der Treibstoff ist, der unseren Körper antreibt, also müssen wir eine konstante Versorgung mit ihnen sicherstellen.

2. Flüssigkeitszufuhr: Jeden Tag eine ausreichende Menge Wasser zu haben, ist wichtig, um den ganzen Tag über aktiv zu bleiben. Jede Person sollte darauf achten, täglich drei bis vier Liter Wasser zu trinken. Es bedeutet nicht, dass wir beim Aufwachen 2 Liter Wasser haben, dann irgendwann am Abend einen Liter. Versuchen Sie nach jeder Stunde, 250 ml oder 500 ml Wasser zu trinken. Es wird helfen, Stress fernzuhalten.

3. Praxis: Eine wichtige Lektion, die jeder aus der COVID-19-Pandemie lernen sollte, ist die Notwendigkeit, sich auf unsere Immunität zu konzentrieren. Auch wenn die Fitnessstudios geschlossen sind, gibt es einige Übungen, die wir zu Hause machen können, wie zum Beispiel tiefes Atmen, Selbsthypnose, Meditation und vieles mehr. Alle diese Übungen erfordern keine spezielle Ausrüstung zur Hand und helfen, Angst und Stress abzubauen. Die Leute können sogar YouTube- oder Selbstmeditations-Apps verwenden, um sie durch Trainingstechniken zu führen. Es ist notwendig, jeden Tag zu trainieren, da es bei der Freisetzung von Neurochemikalien wie Serotonin und Dopamin hilft, die sich positiv auf den Körper auswirken. Yoga ist ein weiterer Stressabbau, den jeder praktizieren sollte. Diese Übungen werden, wenn sie täglich fast eine Stunde lang durchgeführt werden, ein sehr nützliches Werkzeug für die Selbstpflege sein.

4. Spielen Sie Indoor-Spiele: Es stimmt, dass die Pandemie unser Leben in vielerlei Hinsicht beeinflusst hat, und die meisten davon mögen negativ erscheinen, aber es gab uns auch die Möglichkeit, Zeit mit unseren Familienmitgliedern zu verbringen. Viele von uns haben in unserer Kindheit Spiele wie Carrom Board, Ludo oder Business gespielt. Während all diese Spiele jetzt sogar online verfügbar sind, müssen wir Brettspiele spielen. Dies reduziert nicht nur Ihren Stress, sondern bringt Sie auch näher zu Ihren Lieben und repariert Barrieren, falls vorhanden.

5. Verbinden Sie sich mit Menschen: Die Pandemie hat uns vielleicht physisch von Menschen in unserer Nähe entfernt, aber sozial können wir uns mit ihnen verbinden. Vor der Pandemie hatten wir immer diese Beschwerde, dass wir aus verschiedenen Gründen keine Zeit finden, mit Menschen zu sprechen. Die Pandemie hat uns genügend Zeit gegeben, um mit unseren Freunden und unserer Familie in Kontakt zu treten. Außerdem wissen wir bei der Unsicherheit, mit der wir alle gerade konfrontiert sind, nie, was wir durchmachen könnten. Vom Verlust des Arbeitsplatzes über den Verlust eines engen Freundes bis hin zur Panik durch COVID-19 wissen wir nie, in welchem ​​psychischen Zustand eine Person leben könnte. In einem solchen Szenario kann ein Anruf Wunder bewirken. Auch wenn dich etwas von innen stört, ist es ein effektiver Weg, deine Gefühle zu kommunizieren und das führt auch zu einem längeren Leben.

6. Beteiligen Sie sich an lustigen Aktivitäten: Ob Kochen, Backen oder sogar Musik hören, es ist sehr wichtig, jeden Tag solche Aktivitäten zu unternehmen, um negative Gefühle in Schach zu halten. Solche Aktivitäten sind ein wesentlicher Bestandteil der Körperpflege. Diese Aktivitäten sind stressabbauend und wir haben sie vor der Pandemie oft ignoriert.

Es ist sehr leicht, sich selbst zu übersehen, aber es erfordert ein wenig Anstrengung, Dinge zu tun, die sich positiv auf unseren Körper und unseren Geist auswirken. Regelmäßige Aktivitäten zur Selbstpflege können einen großen Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden haben.