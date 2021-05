Exklusiv: Schwarzer Pilz gegen weißer Pilz gegen gelben Pilz – Anzeichen, Symptome und Unterschiede Exklusive Neuigkeiten

Neu-Delhi: Indien hat in der jüngeren Vergangenheit satte 11.717 Fälle von schwarzen Pilzen oder Mukormykose verzeichnet, insbesondere bei Patienten, die sich von COVID-19 erholt haben. Die Bundesstaaten Gujarat, Maharashtra und Andhra Pradesh haben die maximale Anzahl von Fällen gemeldet.

Dieses neue Gesundheitsrisiko ist zu einer großen Herausforderung im Kampf Indiens gegen COVID-19 geworden, da das Gesundheitsministerium den schwarzen Pilz bereits als Epidemie deklariert hat. Er forderte sogar alle Staaten auf, Fälle der Krankheit zu registrieren und zu melden.

Neben dem schwarzen Pilz hat einer der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Indiens, Uttar Pradesh, auch Fälle des weißen und gelben Pilzes gemeldet – der gefährlichste der drei unter Patienten, die sich von COVID erholen – 19.

Wir sprachen mit Dr. Amitabh Malik, Leiter der HNO-Abteilung, Paras, Gurugram Hospitals, und Dr. Chandrashekhar T, Leiter Intensivist, Fortis Hiranandani Hospital, Vashi, um die 3 Pilzinfektionen und ihre Anzeichen, Symptome und Behandlung zu verstehen.

Was ist schwarzer, weißer und gelber Pilz?

Schwarzer Pilz: Der schwarze Pilz wird Mukormykose genannt und ist von drei Arten.

Es betrifft normalerweise die Nasenhöhle und die Nasennebenhöhlen und kann dazu führen, dass das Auge erblindet und sich von dort aus auf das Gehirn ausbreitet.

Die andere Art der Mukormykose betrifft die Lunge und verursacht Lungenmukormykose. Und der dritte Typ ist die gastrointestinale Mukormykose.

Der gefährlichste Teil der Mukormykose besteht darin, dass diese Pilze „angioinvasiv“ sind, dh in die umgebenden Blutgefäße eindringen und diese zerstören, was zu Nekrose und Gewebetod führt. Da die Gewebe nun tot sind, werden sie als schwarz betrachtet, daher der Name „schwarzer Pilz“.

Die meisten Diabetiker mit COVID-19, denen Steroide verabreicht werden, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, vom schwarzen Pilz befallen zu werden. Um dies zu vermeiden, müssen wir den Missbrauch von Steroiden stoppen. Steroide sind für die Kontrolle von Entzündungen in der Lunge unerlässlich, belasten jedoch gleichzeitig die Immunität der Patienten und erhöhen den Blutzuckerspiegel sowohl bei diabetischen als auch bei nicht-diabetischen COVID-19-Patienten.

Weißer Pilz: Weißer Pilz stammt aus der Candida-Gruppe – was “schmutziges Weiß” bedeutet. Es betrifft auch Menschen mit geschwächtem Immunsystem und geschwächter Immunität, wie Menschen mit HIV, Krebs, Transplantationschirurgie, Diabetes, immungeschwächten Patienten usw.

Die Krankheit ist nicht ansteckend, aber eine Person soll anfällig für Infektionen sein, da diese Schimmelpilze von einem Patienten leicht eingeatmet werden können. Nach dem Einatmen können sich Schimmelpilze auf lebenswichtige Organe ausbreiten und später Komplikationen verursachen.

Gelber Pilz: Gelber Pilz ist eine Pilzinfektion, die jedoch in Innenräumen tödlich und tödlich sein kann – im Gegensatz zu anderen, bei denen Symptome sichtbar sind. Dieses gelbe Pilzmerkmal führt häufig zu einer Verzögerung der Diagnose. Diese Eigenschaft des gelben Pilzes macht es sehr schwierig zu handhaben und gefährlicher, da in solchen Fällen eine frühzeitige Diagnose erforderlich ist.

Der gelbe Pilz oder Aspergillus kann die Nasennebenhöhlen, die Beine betreffen und sich ausbreiten – er kann sich auf andere Organe ausbreiten.

Foto mit freundlicher Genehmigung von ANI

Symptome von schwarzen, gelben und weißen Pilzen



Schwarzer Pilz: Jeder Patient, der in den letzten 2-6 Wochen COVID hatte, sollte auf einseitige Gesichtsschmerzen, qualvolle Kopfschmerzen, Schwellungen in und um die Augen und bräunliche oder schwärzliche laufende Nase, verstopfte Nase und schlaffe Zähne achten. Die Symptome hängen von der Schwere der Infektion ab.

Verstopfung der Nase Blutung Schnupfen Gesichtsschmerzen Schwellung Taubheit Verschwommenes Sehen Doppelsehen oder tränende Augen

Weißer Pilz: Die Symptome eines weißen Pilzes ähneln denen von COVID, und die Infektion kann mit einem CT-Scan oder einer Röntgenaufnahme diagnostiziert werden.

Husten Fieber Durchfall Dunkle Flecken in der Lunge, reduzierter Sauerstoffgehalt Schwellungsinfektionen Anhaltende Kopfschmerzen Schmerzen

Gelber Pilz: Einige der Hauptsymptome des gelben Pilzes sind Lethargie, schlechter oder kein Appetit, Gewichtsverlust oder schlechter Stoffwechsel und eingefallene Augen.

Überempfindlichkeit gegen Lungenentzündung Hohlraumpneumonie Lungenentzündung mit Pilzwand Lungenentzündung mit Hohlraum und Pilzwand Lethargie Appetitlosigkeit oder kein Appetit Gewichtsverlust oder schlechter Stoffwechsel Versunkene Augen

BEHANDLUNG FÜR SCHWARZE, WEISSE UND GELBE PILZE

Schwarzer Pilz: Ein Patient mit schwarzem Pilz sollte einen HNO-Arzt aufsuchen und eine MRT des Gehirns mit Kontrastmittel erhalten. Es gibt keinen CT-Scan oder Bluttest, um dies zu bestätigen. Amphotericin und Bisavaconazol sind Arzneimittel, die üblicherweise Patienten mit schwarzen Pilzen verabreicht werden. Abhängig vom Ausmaß der Ausbreitung der Infektion kann ein Arzt auch eine Operation durchführen.

Weißer Pilz: Weißer Pilz ist mit allgemein erhältlichen Antimykotika heilbar und erfordert keine teuren Injektionen wie schwarzer Pilz. Es hat keinen direkten Zusammenhang mit Diabetes, aber Diabetes verschlimmert die meisten bakteriellen und pilzlichen Infektionen.

Gelber Pilz: Die einzige bekannte Behandlung für gelben Pilz ist die Injektion von Amphotericin B, einem Antimykotikum, das auch zur Behandlung von Fällen von schwarzem Pilz verwendet wird. Die Symptome sollten engmaschig überwacht und die Patienten sofort ins Krankenhaus gebracht werden.

WAS IST DIE BEZIEHUNG ZU COVID-19?



Die Hauptursache ist das hohe Verhältnis von Neutrophilen zu Lymphozyten (NLR), das das Virus im Körper verursacht, wodurch die zelluläre Immunität einer Person entführt und sie anfällig für Pilzinfektionen, Tuberkulose, Herpes, Lungenentzündung und Pneumocystis jeroveci wird.

Sekundäre Ursachen sind, dass der übermäßige Gebrauch von Steroiden und die unkontrollierte Kontrolle von Diabetes zur zunehmenden Anzahl von Pilzinfektionen beitragen, insbesondere in diesen COVID-Zeiten. Diese Infektionen werden auch bei immungeschwächten Patienten (infiziert mit HIV, Krebs, Leukämie, Kachexie) oder bei Patienten, die eine Transplantation hatten, oder bei Personen, die Immunsuppressiva erhalten, beobachtet. Darüber hinaus sind diejenigen, die lange Zeit an einem Beatmungsgerät gearbeitet haben, einem höheren Risiko ausgesetzt.

Foto mit freundlicher Genehmigung von PTI

VORBEUGENDE MASSNAHMEN FÜR DIE 3 PILZINFEKTIONEN

Pilzinfektionen verbreiten sich normalerweise durch schlechte Hygiene, daher ist es wichtig, gute Hygienegewohnheiten zu haben. Halte deine Umgebung sauber. Entfernen Sie abgelaufene Lebensmittel aus dem Haus, um das Wachstum von Pilzen oder Bakterien zu verhindern. Die Luftfeuchtigkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Halten Sie die Luftfeuchtigkeit daher zwischen 30% und 40%. In Krankenhäusern und Gesundheitszentren ist die ordnungsgemäße Desinfektion von Beatmungsgeräten / Sauerstoffflaschen der beste Weg, um Pilzbefall zu verhindern