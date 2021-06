Exklusiv: Nebenwirkungen von COVID-induzierter Angst und Tipps zum Umgang damit! | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die COVID-19-Pandemie hat das Leben auf der ganzen Welt dramatisch verändert. Während das neue Coronavirus eine große Bedrohung für das körperliche Wohlbefinden der Menschen darstellt, hat es auch die psychische Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigt.

Laut einer in The Lancet veröffentlichten Studie entwickelten 18% der COVID-19-Patienten innerhalb von 3 Monaten nach der Diagnose ein psychisches Problem – wie Depressionen, Angstzustände oder Demenz. Daher sind COVID-Patienten doppelt gefährdet – es ist wichtig, dass wir uns um ihre körperliche und geistige Gesundheit kümmern.

Auch Menschen, die sich nicht mit COVID-19 infiziert haben, erleben durch die Pandemie ein hohes Maß an Angst.

Laut einer Practo-Gesundheitsumfrage gab es seit letztem Jahr (Oktober 2019 bis September 2020) einen satten Anstieg der Fragen zur psychischen Gesundheit um 665 %.

Der Begriff „Pandemieangst“ wurde geprägt, um die Not zu beschreiben, in der sich Menschen aufgrund ihrer Anpassung an die „neue Normalität“ befinden.

Dr. Miloni Sanghvi, Psychologin und Outreach-Mitarbeiterin bei Mpower, Mumbai, teilt die Nebenwirkungen, die bei Angstzuständen auftreten können.

1) Wut: Umstände, die wie eine Bedrohung aussehen, können uns nicht nur ängstlich machen, sondern können schnell zu einer sekundären und eher externen Emotion werden: Wut. Angst und Wut sind beides reaktive Emotionen, die aus dem Verlust der Kontrolle und dem Wegfall von Wahl und Freiheit entstehen; Situationen, in denen wir uns gefangen oder hilflos fühlen, können uns ängstlich und wütend machen.

2) Schlaflosigkeit: Das Gefühl von finanziellen, emotionalen, Beziehungs- oder sogar medizinischen Problemen kann zu Schlafstörungen führen. Darüber hinaus kann das Fehlen von Grenzen oder Zeitplänen – sowohl bei uns als auch bei unseren Eltern, Ehepartnern, Kindern – eine Störung einer gesunden Routine verursachen und dazu führen, dass wir eine Einheit gefährden, die wir als Luxus betrachten – den Schlaf. Mehr Zeit auf Bildschirmen zu verbringen, insbesondere nachts, war ebenfalls ein Faktor für Schlafentzug.

3) Konzentrationsverlust: Da wir einen Lebensstil mit bewussten Handlungen und Entscheidungen vorschreiben (denken Sie daran, eine Maske zu tragen, regelmäßig Ihre Hände zu desinfizieren, wählen Sie, wohin Sie gehen / was Sie während der Pandemie tun möchten, entscheiden Sie, ob ein Plan als sicher angesehen wird usw.) .), nutzen wir unsere mentale Bandbreite, um eine mentale Checkliste abzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, die notwendigen Vorkehrungen treffen und daher ständig in höchster Alarmbereitschaft sind. Die Dinge, die wir mit dem Autopiloten gemacht haben, erfordern jetzt eine beträchtliche Überlegung und Risikoanalyse; es kann unsere Fähigkeit untergraben, mit anderen Aspekten unseres Lebens auf eine intensiv fokussierte Weise umzugehen.

Es ist offensichtlich, dass die Angst vor einer Pandemie uns wütend macht, Schlaflosigkeit und Konzentrationsmangel macht. Dies verschlimmert nicht nur unsere psychische Gesundheit, sondern wirkt sich auch negativ auf unser Immunsystem und unsere körperliche Gesundheit aus.

So können wir mit den Nebenwirkungen von Angst umgehen:

-Um sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, verwenden Sie physische Aufforderungen wie Kalender, Post-its, To-Do-Listen und Einkaufslisten, die tagsüber als Erinnerungen dienen und Sie konzentriert halten.

-Um Ihre Konzentration zu verbessern, teilen Sie Ihre Arbeit in kleinere Aufgaben auf; Teilen Sie Ihre Arbeit in einzelne, einfachere Aufgaben auf, anstatt zu versuchen, Multitasking zu betreiben, den Fokus zu verlieren und das Gefühl zu haben, nicht viel erreicht zu haben.

-Um eine Routine einzurichten und gesunde Grenzen zu setzen, stellen Sie digitale Erinnerungen ein, z. B. Zeit zum Schlafen, machen Sie eine Pause, begrenzen Sie die Zeit in sozialen Medien / im Internet.

– Machen Sie eine Pause von den sozialen Medien, wenn Sie sich ängstlich / besorgt fühlen (oder versuchen Sie eine „digitale Entgiftung“); Begrenzen Sie Ihre Zeit auf diesen Plattformen oder nehmen Sie sich eine bestimmte Zeit, um auf Social-Media-Plattformen zu surfen.

-Unterscheiden Sie Wut von Angst; verstehen, welche Emotionen / Unsicherheit Sie wirklich empfinden und welche von Wut verdeckt werden; Denken Sie darüber nach, was Sie auf einer tieferen Ebene beeinflusst, und erkennen Sie, wie Sie sich dabei fühlen.

– Suchen Sie nach Unterstützung, sprechen Sie mit jemandem über das, was Sie durchmachen, um Ihre Angst abzubauen, sich zu entlasten und sich unterstützt zu fühlen. Egal, ob Sie sich mit Ihren Lieben anvertrauen oder sich mit einem Psychiater treffen, nutzen Sie Gespräche, um Ihre emotionale Belastung zu erforschen, zu verstehen und zu überwinden.