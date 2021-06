Exklusiv: Mythen rund um die COVID-19-Impfung EXPLODED – Von der Sicherheit für menstruierende Frauen bis hin zu einem Impfstoff, der zu Unfruchtbarkeit führt! | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Nach fast einem Jahr Kampf gegen die tödliche neue COVID-19-Pandemie wurde am 16. Januar 2021 in Indien die Massenimpfkampagne gestartet. Die Mythen um den COVID-Impfstoff, der in den sozialen Medien die Runde macht, haben jedoch die Menschen skeptisch gemacht in diesen verzweifelten Zeiten gebissen und zu den Fehlinformationen hinzugefügt werden.

Wir kontaktierten Ärzte, um die Luft zu reinigen. Im Folgenden sind beliebte Mythen über den COVID-19-Impfstoff zerschmettert.

MYTHOS Nr. 1: Frauen sollten während ihrer Periode den Impfstoff vermeiden

Fakt – Dr. Pratima Thamke, Fachärztin für Geburtshilfe und Gynäkologin am Kharghar Maternity Hospital, sagt: „Das ist völlig falsch. Vor einigen Tagen ging in den sozialen Medien ein Artikel viral, der besagte, dass Frauen fünf Tage vor und nach ihrem Menstruationszyklus keine COVID-19-Impfstoffe einnehmen sollten, da ihre Immunität während der Menstruation schwach ist. Nun, glauben Sie diesem Gerücht nicht. Sie bluten nur und Immunität und alles ist intakt. Es ist sicher, die Impfung während oder vor / nach der Menstruation zu erhalten. Die COVID-Impfung hat nichts mit der Menstruation zu tun. Es besteht absolut kein Zusammenhang zwischen Menstruation und Impfung. Es gibt keine Studie / Forschung / Beweise für die Behauptung, dass der Impfstoff für Frauen während ihrer Periode schädlich ist.

MYTHOS #2: Schwangere sollten sich nicht impfen lassen

Fakt – “Wenn Sie schwanger sind und verschiedene Komorbiditäten haben, fallen Sie in die Hochrisikokategorie und müssen möglicherweise nach einem Arztbesuch geimpft werden.” Schwangere Frauen sind jedoch in Indien nicht als Impfungen aufgeführt, aber in Ländern wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich sind sie erlaubt. Wenn Sie sich wegen des Risikos Sorgen machen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt “, teilt Dr. Thamke mit.

„Schwangere/stillende Frauen und Kinder waren nicht Teil der frühesten Forschung zu Impfstoffen und daher gab es keine Informationen darüber. Die Regierung hatte geraten, die oben genannten Gruppen nicht zu impfen, bis Sicherheitsdaten vorliegen. Im neuesten Update haben schwangere Frauen jedoch auch die Wahl, sich impfen zu lassen “, sagt Dr. Richa Jagtap, Clinical Director, Reproductive Medicine Consultant, Nova IVF Fertility, Mumbai.

MYTHOS Nr. 3: Stillende und stillende Mütter sollten den Jab vermeiden

Fakt – „Bei stillenden oder stillenden Müttern wurden keine negativen Auswirkungen der Impfung festgestellt. Es ist sicher für sie, den Impfstoff zu bekommen. Wenn sie eine Schwangerschaft planen oder Fragen zu Impfungen haben, ist es ratsam, zuerst mit ihrem Arzt zu sprechen“, sagt Dr. Thamke.

MYTHOS Nr. 4: COVED-19-Impfstoff führt zu Unfruchtbarkeit

Fakt – „Es gibt keine negativen Auswirkungen des Impfstoffs bei Fruchtbarkeitsbehandlungen. Es gibt keine Richtlinien für Nebenwirkungen von Impfstoffen auf die Fertilität. Tatsächlich ist es ratsam, sich vor einer Schwangerschaft impfen zu lassen “, sagt Dr. Richa Jagtap, Klinische Direktorin, Reproduktionsmedizinerin, Nova IVF Fertility, Mumbai.

Sie fügt hinzu: „Es ist am besten, sich impfen zu lassen und dann eine Schwangerschaft zu beginnen, damit Ihre Schwangerschaft sicherer und gesünder ist. Am wichtigsten ist, dass Sie nach der Impfung weiterhin das COVID-Maskierungs-, Handdesinfektions- und soziale Distanzierungsprotokoll befolgen müssen. “

MYTHOS Nr. 5 – Patientinnen, die sich einer Chemotherapie wegen Brust- oder Eierstockkrebs unterziehen, sollten den Impfstoff vermeiden

Fakt – “Patienten, die eine Chemotherapie erhalten, haben eine starke Indikation für eine Impfung, da ihre Immunität sehr gering ist und sie daher mit hoher Wahrscheinlichkeit jede Art von Infektion, einschließlich Corona, bekommen”, erklärt Pradeep Kawatra, Senior Consultant – Internal Medicine, Apollo Spectra Nehru Enclave, Neu-Delhi.

MYTHOS Nr. 6 – Der COVID-Impfstoff wird nicht für Menschen mit Begleiterkrankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen und Krebs empfohlen

Fakt – “Bei Patienten mit Komorbiditäten wie Diabetes und Bluthochdruck besteht eine starke Indikation zur Impfung, denn wenn sie sich eine COVID-19-Infektion zuziehen, sind die Morbidität und Mortalität bei diesen Patienten sehr hoch und sie leiden wahrscheinlich mehr an der Krone”, sagt Dr. Kawatra.