Exklusiv: Kennen Sie das ABC der Arthritis und wissen Sie, wann eine Knieersatzoperation erforderlich ist | Exklusive Neuigkeiten

Neu-Delhi: Laut einer Analyse von SRL Diagnostics aus dem Jahr 2014 sind mehr als 180 Millionen Menschen in Indien von Arthritis betroffen und etwa 14% der Inder gehen jedes Jahr wegen der Krankheit zum Arzt.

Arthritis betrifft vor allem die alternde Bevölkerung, da die Knie durch die kontinuierliche Bewegung der Knochen verschleißen. Eine Person mit einer durchschnittlichen Schrittlänge, die bis zu 80 Jahre alt wird, wird eine Strecke von etwa 110.000 Meilen zurücklegen, was einer 5-mal-Umrundung der Erde entspricht, direkt auf dem Äquator, so dass die Entwicklung von Knieschmerzen über einen bestimmten Zeitraum nicht auftritt ungewöhnlich.

Arthritis ist die häufigste Ursache für chronische Knieschmerzen und Behinderungen.

“Obwohl es viele Arten von Arthritis gibt, werden die meisten Knieschmerzen nur durch drei Arten verursacht: Osteoarthritis, rheumatoide Arthritis und posttraumatische Arthritis”, sagt Dr. Narayan Hulse, Direktor der Abteilung für Orthopädie, Knochen- und Gelenkchirurgie, Fortis Hospitals. Bannerghatta-Straße, Bangalore.

Er erklärt diese 3 häufigsten Arten von Arthritis und teilt:

Arthrose

Arthrose ist eine Situation, in der der schützende Knorpel, der die Knochenenden abpolstert, mit der Zeit abnutzt. Es wird bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gesehen. Die medizinische Behandlung, die von vielen Orthopäden vorgeschlagen wird, ist ein Kniegelenkersatz. Dies ist natürlich der letzte Ausweg nach regelmäßiger Physiotherapie und Medikamenteneinnahme.

Rheumatoide Arthritis

Dies ist eine Krankheit, bei der sich die Synovialmembran, die das Gelenk umgibt, entzündet und verdickt. Diese chronische Entzündung kann den Knorpel schädigen und schließlich zu Knorpelverlust, Schmerzen und Steifheit führen. Rheumatoide Arthritis ist die häufigste Form einer Gruppe von Erkrankungen, die als “entzündliche Arthritis” bezeichnet wird. Diese Krankheit kann auch jüngere Menschen betreffen und viele Gelenke wie Hände und Füße betreffen. Es ist eine Art von Autoimmunerkrankung, bei der fehlgeleitete Immunzellen unsere Organe wie die Gelenke schädigen.

Posttraumatische Arthritis

Eine schwere Knieverletzung ist die Ursache. Brüche der das Knie umgebenden Knochen oder Risse in den Kniebändern können im Laufe der Zeit den Gelenkknorpel schädigen, Knieschmerzen verursachen und die Kniefunktion einschränken.

Was soll ich als nächstes tun, wenn ich von dem Knieproblem erfahren habe?

„Um festzustellen, ob ein Kniegelenkersatz für jemanden geeignet ist, beurteilt ein orthopädischer Chirurg den Bewegungsbereich des Knies, seine Stabilität, und Sie benötigen möglicherweise eine Röntgenaufnahme“, sagt Dr. Hulse.

“Die Entscheidung für einen Kniegelenkersatz hängt jedoch von Ihrem Alter, Ihren Knieschmerzen, den Einschränkungen Ihrer täglichen Aktivitäten aufgrund der Knieschmerzen und Ihrer Bereitschaft zu einer Operation ab”, fügt er hinzu.

Was sind einige der empfohlenen Gründe für eine Operation?

Starke Schmerzen oder Steifheit im Knie, die die täglichen Aktivitäten einschränken, einschließlich Gehen, Treppensteigen und Auf- und Absteigen von Stühlen

Mäßige oder starke Knieschmerzen in Ruhe, Tag oder Nacht

Chronische Knieentzündung und Schwellung, die sich durch Ruhe oder Medikamente nicht bessert

Kniedeformität – Beugen in oder aus dem Knie

Fehlende wesentliche Verbesserung mit anderen Behandlungen wie entzündungshemmenden Medikamenten, Kortison-Injektionen, Gleitmittel-Injektionen, Physiotherapie oder anderen chirurgischen Verfahren.

Wenn diese Symptome beginnen, Ihr tägliches Leben zu beeinträchtigen, kann eine Kniegelenkersatzoperation empfohlen werden. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand und Ihre Eignung für die Anästhesie werden vor der Operation mit medizinischen Tests und Bildern beurteilt.

In jüngster Zeit ist der Kniegelenkersatz in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Neben älteren Menschen entscheiden sich auch immer mehr junge Menschen für eine Kniegelenkersatzoperation. Fortschrittliche Technologien in den medizinischen Wissenschaften ebnen diesen Menschen im Durchschnitt seit etwa zwei Jahrzehnten den Weg für eine bessere Lebensqualität.