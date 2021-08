Exklusiv: Erektile Dysfunktion bei vorzeitiger Ejakulation – Verschiedene sexuelle Gesundheitsprobleme, denen Männer ausgesetzt sind und Tipps zum Umgang mit ihnen | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Probleme mit sexueller Dysfunktion bei Männern wie erektile Dysfunktion, geringe Libido usw. beeinträchtigen die Leistung von Männern im Bett und sind eine Ursache für unbefriedigende sexuelle Erfahrungen. Doch aufgrund des Männlichkeitsgedankens und der Tabuisierung, ein Problem im Bett zu haben, können viele Männer keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, was das Problem verschlimmern kann. Männliche sexuelle Dysfunktion ist ein häufiges Gesundheitsproblem, das Männer jeden Alters betrifft, aber es wird mit zunehmendem Alter häufiger. Dr. Vineet Malhotra, Klinische Direktorin – Spezialistin für Urologie, Andrologie und Männergesundheit am Diyos Hospital in Delhi, berichtet über häufige sexuelle Dysfunktionen, an denen Männer leiden.

Einige von ihnen sind:

Vorzeitiger Samenerguss

Vielleicht das häufigste sexuelle Problem, an dem Männer beim Sex leiden. Vorzeitige Ejakulation ist ein Zustand, bei dem ein Mann nach der sexuellen Stimulation schnell (normalerweise weniger als eine Minute) ejakuliert und die Partner sexuell unglücklich und unzufrieden macht. Laut einer aktuellen Studie sind fast 30% der Männer auf der ganzen Welt von vorzeitiger Ejakulation (oder vorzeitiger Ejakulation) betroffen.

Extremer Stress, Depressionen, Konflikte in Beziehungen oder übermäßige Begeisterung für Sex sind wahrscheinliche Ursachen für eine vorzeitige Ejakulation.

Dyserektion

Impotenz oder die Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen oder aufrechtzuerhalten, ist ein sexueller Zustand, bei dem ein Mann über einen längeren Zeitraum keine Erektion erreichen oder aufrechterhalten kann. Einige der Gründe, die eine erektile Dysfunktion verursachen können, sind Altern, Nervenstörungen, Diabetes usw.

Geringe Libido (vermindertes sexuelles Verlangen)

Niedrige Libido ist im Grunde ein mangelndes Interesse an sexueller Aktivität. Sie können im Laufe Ihres Lebens Höhen und Tiefen im Zusammenhang mit der Libido erleben. Eine geringe Libido über einen längeren Zeitraum kann für viele Menschen ein Problem sein. Faktoren, die eine geringe Libido beeinflussen könnten, sind ein niedriger Testosteronspiegel und bestimmte Medikamente wie Antidepressiva und Medikamente im Zusammenhang mit der Krebsbehandlung.

Testosteronmangel

Männer über 50 haben einen niedrigen Testosteronspiegel. Einige der Symptome, die beobachtet werden können, sind Müdigkeit, geringes sexuelles Verlangen, Abnahme der Muskelmasse, Entwicklung von Brustgewebe, erektile Dysfunktion usw. Ein Mangel an Testosteron-Hormon kann bei Männern zu verschiedenen sexuellen Funktionsstörungen und körperlichen Problemen führen.

TIPPS ZUR BEHANDLUNG VON SEXUELLEN DYSFUNKTIONEN BEI MÄNNERN

Allerdings können diese sexuellen Probleme bei Männern durch die Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen korrigiert werden. Dr. Malhotra gibt einige Tipps, die Männern helfen können, ihre sexuellen Probleme zu überwinden und ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen.

Nehmen Sie einen gesunden Lebensstil an und bewegen Sie sich regelmäßig: Um Ihre Spermienzahl oder Ihre Fruchtbarkeit zu erhöhen, beginnen Sie regelmäßig mit dem Training und versuchen Sie, mit gesunden Lebensmitteln in Form zu bleiben, da es wichtig ist, sich zu bewegen und in Form zu bleiben und ein gesundes Gewicht zu erhöhen Ihre Fruchtbarkeit. Sport verbessert nicht nur Ihre Stimmung, sondern verbessert auch die Immunfunktion und erhöht die Wohlfühl-Endorphine und positiven Hormone, die für ein besseres Sexualleben sehr wichtig sind.

Fügen Sie Ihrer Ernährung Antioxidantien hinzu: Antioxidantien schützen nicht nur vor Herzerkrankungen und Krebs, sondern helfen auch Männern, fruchtbarer zu werden. Versuchen Sie, die folgenden Antioxidantien in Ihre tägliche Ernährung aufzunehmen:

– Zink – Austern, Krabben, rotes Fleisch, Bohnen

– Vitamin C – Papaya, Beeren, Zitrus

– Selen – Thunfisch, Huhn, Kabeljau, Rind

Mit dem Rauchen aufhören: Es wird dringend empfohlen, mit dem Rauchen aufzuhören, um Ihre Fruchtbarkeit zu erhöhen, da Rauchen Ihre Fruchtbarkeit und die Qualität Ihrer Spermien beeinträchtigt, da es die Anzahl der Spermien verringert, die Beweglichkeit der Spermien verlangsamt und die Qualität der Spermien verringert Spermien.

Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum: Versuchen Sie, Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren, da dies die Qualität Ihres Spermas beeinträchtigt und zu sexuellen Problemen führt.

Minimieren Sie Ihren Stress: Stress ist die Hauptursache für Stoffwechselerkrankungen und damit für geringe Libido, geringe Spermienzahl und Erektionsstörungen. Männer über 45 haben einen niedrigen Testosteronspiegel.

Wenn Ihnen alle allgemeinen Behandlungen und Heilmittel nicht helfen, mit den oben genannten Problemen fertig zu werden, ist es immer ratsam, Ihren Sexualtherapeuten aufzusuchen, der Ihr Problem diagnostizieren und einen medizinischen Plan für Sie erstellen kann.