Exklusiv: Die Delta-Plus-Variante kann die Immunität umgehen, die von beiden Impfstoffen oder einer früheren Infektion bereitgestellt wird: Arzt | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die neueste Delta-Plus-Variante von COVID-19 wurde in 12 indischen Bundesstaaten entdeckt, wobei mehr als 51 Fälle aus mehr als 45.000 bisher im Land sequenzierten Proben entdeckt wurden. Diese Variante wurde erstmals im März dieses Jahres in Europa gesehen. Es kam jedoch erst im Juni in die Öffentlichkeit. Elf Länder haben diese Variante bisher gemeldet.

Delta plus steht im Verdacht, die Immunität beider Impfstoffe oder eine vorherige Infektion durch Experten zu umgehen.

Weltweit wird geforscht, um diese neue Variante besser zu verstehen. In Indien haben der Indian Council for Medical Research (ICMR) und das National Institute of Virology (NIV) beschlossen, eine Studie durchzuführen, um zu überprüfen, ob die neu entdeckte Delta Plus-Variante (B.1.617.2.1 / (AY.1) durch die vorhandenen Impfstoffe neutralisiert.

Um mehr zu erfahren, haben wir Dr. Chandrashekhar T., Chief Intensivist, Fortis Hiranandani Hospital, Vashi, kontaktiert, um alles über die Delta plus-Variante von COVID-19 zu erklären.

Was ist die Delta Plus-Variante?

Delta Plus ist eine Unterlinie der erstmals in Indien entdeckten Delta-Variante, die die Mutation im Spike-Protein namens K417N erworben hat. Die K417N-Mutation war interessant, weil sie in der Beta-Variante (Linie B.1.351) vorhanden ist, die immunevasierende Eigenschaften hätte. Einige Wissenschaftler befürchten, dass die Mutation sie nicht mehr übertragbar macht. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass diese Variante übertragbarer sein könnte als andere. Virologen finden heraus, ob diese neue Variante einer bereits bestehenden Immunität besser entgehen kann als Delta oder Beta.

Warum wird sie als „bedenkliche Variante“ eingestuft?

Das Gesundheitsministerium der Union hat gewarnt, dass die Delta plus-Variante, die derzeit eine interessante Variante (VoI) ist und untersucht wird, zu einer bedenklichen Variante (VoC) werden könnte. Die Variante weist eine erhöhte Übertragbarkeit, eine stärkere Bindung an Lungenzellrezeptoren und eine potenzielle Verringerung der monoklonalen Antikörperantwort auf. Darüber hinaus sagen Experten, dass die Delta-Variante selbst resistenter gegen Medikamente, Behandlungen und Impfungen ist. Daher können auch geimpfte Personen von dieser Variante betroffen sein und schwer erkranken. Neutralisierende Antikörper gegen diese Nachimpfungsvariante scheinen bei bereits geimpften Personen fast fünfmal weniger zahlreich zu sein als die anderen Varianten. Es ist daher eine besorgniserregende Variante

Was sind die besorgniserregenden Eigenschaften der Delta plus COVID-19-Variante?

Die besorgniserregenden Eigenschaften dieser Variante sind:

Zunahme der Übertragbarkeit oder nachteilige Veränderung der Epidemiologie von COVID-19 Zunahme der Virulenz oder Änderung des klinischen Erscheinungsbildes der Krankheit Abnahme der Unwirksamkeit öffentlicher Gesundheits- und Sozialmaßnahmen oder verfügbarer Diagnostika, Impfstoffe, Behandlungen

Wie unterscheidet sie sich von der Delta-Variante? Ist die Delta-Plus-Variante ansteckender und ansteckender?

Es wurde festgestellt, dass die Delta-Plus-Variante im Vergleich zu anderen Coronavirus-Stämmen eine größere Affinität zu Lungengewebe hat, aber es wurde klargestellt, dass dies nicht bedeutet, dass die Delta-Plus-Variante schwerwiegendere Krankheiten verursacht oder übertragbarer ist. Diese ansteckendere Version des Virus hat sich schnell in verschiedenen Teilen der Welt verbreitet. Es gibt auch Bedenken, dass diese Variante eher Lungenzellen angreift und ernstere Krankheiten verursacht.

Ist die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern bei Delta Plus nicht wirksam?

Nach dem bisherigen Wissen indischer Wissenschaftler gilt Delta Plus als hochansteckend. Noch besorgniserregender ist, dass Wissenschaftler uns warnen, dass Delta Plus eine Resistenz gegen monoklonale Antikörper-Cocktail-Behandlungen zeigen könnte. Es gibt Bedenken, dass diese neue Variante die Immunität sowohl des Impfstoffs als auch einer früheren Infektion umgehen könnte.

Entgeht Delta Plus der Impfimmunität, weil es auch die Symptome der Beta-Variante trägt? Sind COVID-19-Impfstoffe gegen diese Variante nicht wirksam?

Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Delta Plus-Variante auch eine gewisse Immunevasion aufweist, obwohl die Schätzungen in Bezug auf das Ausmaß variieren. Aktuell haben das Indian Council of Medical Research (ICMR) und das National Institute of Virology (NIV) beschlossen, eine Studie durchzuführen, um zu überprüfen, ob die neue Delta Plus-Variante (B.1.617.2.1 / (AY.1) neutralisiert werden kann durch in Indien vorhandene Impfstoffe.

Kann er für die dritte Welle von COVID-19 verantwortlich sein?

Die Delta-Plus-Variante soll die dritte Welle auslösen, heißt es. Aber ich würde sagen, dass wir mit den richtigen Reaktionsmaßnahmen und der Einhaltung von Sicherheitsprotokollen möglicherweise größere Katastrophen verhindern können.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten die Menschen beachten?

Halten Sie immer einen physischen Abstand ein und bleiben Sie so weit wie möglich zu Hause, es sei denn, Sie benötigen eine medizinische Behandlung oder dringende Vorräte Tragen Sie Masken, wenn Sie draußen sind, und stellen Sie sicher, dass die Gesichtsmaske Ihre Nase bedeckt Desinfektionsmittel, stellen Sie sicher, dass die gesamte Oberfläche der Hände bedeckt ist Vermeiden Sie die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, vermeiden Sie gesellschaftliche Zusammenkünfte und vermeiden Sie Gruppenspiele. Anbietern und lokalen Behörden besteht der Weg in die Zukunft darin, ihre potenzielle Präsenz im Land genau zu überwachen und eine angemessene Reaktion der öffentlichen Gesundheit sicherzustellen