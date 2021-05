Exklusiv: COVID-19-induzierte Sperrung führt zu einer Zunahme der Fettleibigkeit bei Kindern Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die Coronavirus-Pandemie hat alle Bereiche unseres Lebens dramatisch verändert. Viele von uns fragen sich, ob wir jemals zu unserer Lebensweise vor COVID-19 zurückkehren werden. Die Pandemie hat sich leider auch auf Kinder ausgewirkt, die seit über einem Jahr in vielen Teilen der Welt keine reguläre Schule mehr besucht haben. Sie wurden auch von ihren Eltern daran gehindert, mit ihren Freunden auszugehen und zu spielen, und sind größtenteils zu Hause.

Aryan *, ein 12-jähriger Junge, der regelmäßig Tennisspieler war, hat allein in den letzten sechs Monaten acht bis neun Pfund zugenommen, teilt Angelina Pillay, Ernährungsberaterin und Gesundheitsberaterin Apollo TeleHealth, mit einem seiner Kunden.

Aufgrund des Mangels an Bewegung und eines sitzenden Lebensstils nahm Aryan so schnell an Gewicht zu. Der junge Mann aß auch viele Päckchen Namkeen, während er zu Hause saß.

Dies ist leider kein Einzelfall. „Übergewicht und Fettleibigkeit waren in der städtischen Bevölkerung aufgrund der raschen Veränderungen im Lebensstil in den letzten zehn Jahren immer ein Problem. Das Problem ist übertrieben und hat während der COVID-Pandemie größere Höhen erreicht “, sagt Dr. Meena J. Consultant, Pädiatrie und Neonatologie, Aakash Healthcare und Super Specialty Hospital.

Dr. Jesal Sheth, leitender pädiatrischer Berater im Fortis Hospital, Mulund, berichtet darüber, wie die COVID-19-Pandemie für einen Anstieg der Fettleibigkeit bei Kindern verantwortlich ist: „COVID hat den Lebensstil von Kindern verändert. Lockdown, Bewegungsmangel, Einschränkungen und mangelndes Spiel haben die Häufigkeit von Lebensstilstörungen wie Fettleibigkeit bei Kindern erhöht.

SO SCHÜTZEN SIE IHR KIND VOR OBESITÄT

Es ist wichtig, die Gewichtszunahme von Kindern zu überwachen und so früh wie möglich zu verwalten. “Fettleibigkeit bei Kindern kann im frühen Erwachsenenalter zu einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck, Diabetes und Arteriosklerose führen”, sagt Dr. Sheth.

Trotz der Sperrmaßnahmen gibt es jedoch Schritte, die Eltern beachten können, um sicherzustellen, dass ihre Kinder nicht an Gewicht zunehmen.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, das körperliche und geistige Wohlergehen von Kindern zu gewährleisten, besteht darin, sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen und sie in die Hausarbeit einzubeziehen, da ihnen die körperliche Sozialisation entzogen ist. „Eltern sollten die Hilfe ihrer Kinder bei Haushaltsaktivitäten wie Kochen, Gartenarbeit, Dekorieren oder künstlerischen Fähigkeiten in Anspruch nehmen“, sagt Pillay.

Aufteilen in drei einfache Schritte Pillay teilt das Geheimnis des Gewichtsmanagements bei Kindern: “Entwicklung gesunder Essgewohnheiten, Begrenzung der Versuchungen mit hohem Kaloriengehalt und Begrenzung der sitzenden Zeit – dies wird zusammen dazu beitragen, mit Kindern aktiv zu sein und ausreichend zu schlafen.”

(* Der Name wurde geändert, um die Identität des Kindes zu schützen.)