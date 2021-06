Exklusiv: COVID-19-Impfstoffmischung ist sicher und kann eine bessere Immunität bieten, sagt der Arzt | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Indien plant, eine Studie zur Wirksamkeit der COVID-19-Impfung durchzuführen, wenn einem Patienten zwei verschiedene Coronavirus-Impfstoffe für ihre beiden Dosen verabreicht werden. Es kommt nach mehreren Berichten über einen massiven Mangel an COVID-19-Impfstoffen im Land.

„Indien könnte in einigen Wochen damit beginnen, die Durchführbarkeit eines Behandlungsschemas zu testen, das zwei verschiedene Dosen von COVID-Impfstoffen mischt, um zu sehen, ob es die Immunantwort auf das Virus stärkt“, sagte Dr. NK Arora, Vorsitzender der National Immunization Technical Advisory Group (NTAGI) COVID-19-Arbeitsgruppe.

Zuvor erhielten im Bezirk Siddharthnagar in Uttar Pradesh aufgrund medizinischer Nachlässigkeit 20 Personen die erste Dosis Coveshield und die zweite Dosis Covaxin.

Über diesen Vorfall sagte Dr. Mubasheer Ali, Senior Consultant – Critical Care Specialist, Apollo TeleHealth: „Es ist nicht gefährlich. Die WHO hat jedoch erklärt, dass in wirklich außergewöhnlichen Situationen, in denen der Impfstoff für die erste Dosis nicht bestimmt werden kann oder nicht mehr verfügbar ist, jeder Impfstoff als Ergänzung zur Impfserie verabreicht werden kann. Unter normalen Umständen sollten Sie jedoch für beide Dosen denselben Impfstoff erhalten. “

Das Mischen verschiedener COVID-19-Impfstoffe könnte laut Dr. Chandrashekhar T., Chefintensivarzt des Fortis Hiranandani Hospital Vashi, tatsächlich eine gute Idee sein.

„Die Mischung und der Cocktail der Impfstoffe sind den Studien zufolge nicht gefährlich. Diese Technik hat sich in einigen Ländern bewährt und sogar in Indien bürgen einige Experten für die Mischung und den Cocktail der Impfstoffe. Es gibt jedoch keine Beweise oder Studien zu den Auswirkungen des Mischens von Covishield und Covaxin in Indien “, sagt Dr. Chandrashekhar.

In Bezug auf ähnliche Erfahrungen in anderen Teilen der Welt teilt Dr. Chandrashekhar mit: “In Ländern wie Kanada, Finnland, Norwegen usw. wurde eine Impfstoffmischung zwischen dem Covishield-Impfstoff und dem Pfizer-Impfstoff durchgeführt. -Biotech.”

Dr. Chandrashekhar glaubt ferner, dass der Impfstoffcocktail tatsächlich eine bessere Immunität verleihen kann. Um dies zu verifizieren, sind jedoch weitere Studien erforderlich.

„Mehrere Studien weisen darauf hin, dass der Impfstoffmix und der Cocktail dazu beitragen, ein breiteres Spektrum an Mutationen abzudecken und so den Menschen eine breitere Immunität zu verleihen. “

Mögliche Nebenwirkungen des Mischens verschiedener COVID-19-Impfstoffe sind Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Fieber.