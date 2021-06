Exklusiv: COVID-19 Dritte Welle – „die Mehrheit der Kinder wird asymptomatisch oder mit leichten Symptomen sein“ | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Die zweite COVID-19-Welle in Indien hat zu einem Anstieg der Zahl der Kinder geführt, die mit dem tödlichen neuen Coronavirus infiziert sind. Auch wenn Kinder die Krankheit noch in sich tragen können, werden auch immer mehr Kinder symptomatisch.

Laut Sero-Umfrage haben Kinder im Alter zwischen 10 und 18 Jahren in der zweiten Welle die gleiche Infektionsform wie Erwachsene.

Grund kann eine Mutation im Virus sein, die es ansteckender macht und auch diese Altersgruppe ist nicht gegen die Krankheit geimpft.

Die dritte Welle würde jedoch nicht nur auf Kinder abzielen.

Laut der Indian Academy of Pediatrics (IAP) ist es “sehr unwahrscheinlich, dass die dritte Welle hauptsächlich oder ausschließlich Kinder betrifft”. Er fügte hinzu, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die meisten mit COVID-19 infizierten Kinder während der dritten Welle eine schwere Erkrankung erleiden werden.

Apropos: Dr. Yogesh Kumar Gupta, Leiter der pädiatrischen Intensivstation der Fortis-Krankenhäuser, sagt voraus, dass die meisten Kinder aufgrund ihres “angeborenen Schutzes vor Krankheiten” auch während der dritten Welle von COVID-19 asymptomatisch bleiben oder leichte Symptome aufweisen werden “.

Es listet die Punkte auf, die diesen Schutz für Kinder bieten. Sie sind:

Kinder haben weniger ACE2-Rezeptoren in ihrer Lunge, daher bindet das Virus weniger an diese Rezeptoren, sodass die Krankheit weniger schwerwiegend ist. Zweitens haben kleine Kinder einen hohen Melatoninspiegel (ein Schlafhormon), der nachweislich einen gewissen Schutz gegen COVID bietet, obwohl dies noch untersucht wird. Drittens erhalten Kinder in den ersten fünf Lebensjahren weiterhin ihre regulären Impfstoffe, die ihr Immunsystem wach und aktiver halten als ihre erwachsenen Altersgenossen und so das COVID-19-Virus besser bekämpfen.

Dr. Gupta warnt jedoch: “Es besteht die Möglichkeit, dass nur sehr wenige mittelschwere und schwere Fälle auftreten, insbesondere bei Kindern mit den oben genannten Komorbiditäten.”

Symptome eines COVID-19-positiven Kindes

Die Symptome von COVID-19 bei Kindern ähneln denen bei Erwachsenen. „Die häufigsten Symptome dieser Welle sind Erkältung, Husten, Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Geruchsverlust (> 8 Jahre). In der zweiten Welle beobachteten wir neue abdominale Symptome in Form von Erbrechen, Bauchschmerzen, weichem Stuhlgang. Die Symptome können variieren, wenn das Virus während der Pandemie mutiert “, teilt Dr. Gupta mit.

Behandlung von COVID-19-positiven Kindern

„Die meisten Infektionen verlaufen asymptomatisch, daher sollte eine häusliche Isolation unter Aufsicht des Kinderarztes ausreichend sein. Sorgen Sie für eine gute Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Außer einfachem Paracetamol sind keine Medikamente zur Behandlung von Fieber erforderlich. Achten Sie darauf, das Kind auf Gefahrenzeichen zu achten und suchen Sie einen Arzt auf, wenn sich die Symptome verschlimmern“, sagt Dr. Gupta.

Er fügt hinzu, dass Kinder mit Komorbiditäten im Krankenhaus beobachtet werden sollten und solche mit mittelschweren und schweren Erkrankungen in HDU / Intensivpflegeeinrichtungen aufgenommen werden sollten.

Über die Bedeutung der Stärkung der medizinischen Infrastruktur für die Behandlung von Kindern sagt Dr. Gupta: „Wir müssen unsere pädiatrischen Intensivstationen / Krankenhausbetten erhöhen. Da „Kinder keine Mini-Erwachsenen“ sind, sind ihre Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlich, daher müssen wir darauf vorbereitet sein, diese Probleme anzugehen. “

Die Staaten, die in der zweiten Welle am stärksten von COVID-19 betroffen waren, wie Maharashtra, Delhi und Karnataka, haben mit der Vorbereitung der Gesundheitsinfrastruktur begonnen, um von COVID-19 betroffene Kinder während der möglichen dritten Welle des Virus zu unterstützen.

Maharashtra und Delhi haben eine separate pädiatrische Task Force gebildet, um Kinder zu schützen.

Kinder gegen COVID-19 impfen

Viele Experten meinen, dass das Impfprogramm gegen das neue Coronavirus auch auf Kinder ausgeweitet werden sollte. Klinische Studien für den gleichen Bedarf sollten durchgeführt werden. Während der COVID-19-Impfstoff von Pfizer Kindern über zwölf Jahren in Industrieländern verabreicht werden kann, werden Forschungsergebnisse für andere Impfstoffe erwartet.

„In Indien haben die Hersteller von Covaxin mit Studien an Kindern im Alter von 2 bis 18 Jahren begonnen und wir werden in den kommenden Monaten bald über Daten verfügen, und wenn wir gute Sero-Schutzdaten erhalten, wird der Impfstoff für diese gefährdete Gruppe eingeführt. . Bis wir einen Impfstoff für Kinder haben, müssen wir sicherstellen, dass Kinder ein angemessenes COVID-Verhalten annehmen und jede gefährdete und geeignete Person in ihrer Umgebung impfen “, sagt Dr. Gupta.