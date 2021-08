Exklusiv: 6 Wissenswertes über Spondylitis ankylosans | Gesundheitsinfo

Neu-Delhi: Ankylosierende Spondylitis (AS) ist eine Form der entzündlichen Arthritis, die die Wirbelsäule betrifft und zu extremen Schmerzen, Steifheit und letztendlich einer Verschmelzung der Wirbelsäule führt. Es kann andere Gelenke wie Schultern, Hüften, Rippen, Fersen usw. Symptome von AS treten normalerweise bei jungen Erwachsenen in den Zwanzigern und Dreißigern auf. Aber die meisten Menschen ignorieren die frühen Anzeichen von AS, die im Laufe der Zeit dazu führen, dass die Wirbelsäule in abnorme Positionen schmilzt, was zu einer verminderten Lebensqualität führt.

Aufgrund von COVID-19 ist das Arbeiten von zu Hause aus zu einer neuen Normalität geworden. Langes Sitzen in einer anormalen Haltung, krummes Sitzen, Runden der Schultern und Vorstrecken des Kopfes sind einige der schlechten Haltungen, die die meisten Menschen einnehmen, wenn sie während der Pandemie von zu Hause aus arbeiten. Diese ungünstigen Sitzpositionen sowie die mit AS verbundene Arthritis führen zur Entwicklung von Komplikationen. Dr. Ashish Dagar, Orthopädischer Wirbelsäulenchirurg, CK Birla Hospital, Gurugram teilt mit uns alles, was wir über Spondylitis ankylosans wissen müssen.

Hauptsymptome der ankylosierenden Spondylitis

Spondylitis ankylosans hat einige Schlüsselsymptome, die aber auch von Person zu Person variieren. AS beginnt in der Regel vor dem 40. Lebensjahr und schreitet im Laufe der Jahre voran. Patienten, die AS entwickeln, können Rückenschmerzen und Morgensteifigkeit erfahren, die sich mit täglichen Aktivitäten verbessern. Einige können auch stechende Schmerzen im Rücken, in den Gelenken, im Gesäß und in der Rückseite des Oberschenkels haben.

Die Symptome von AS sind zyklischer Natur, das heißt, sie neigen dazu, mit der Zeit zu verschwinden und wiederzukommen, aber die Krankheit ist fast immer fortschreitender Natur. Im Laufe der Zeit verschlimmern sich die Symptome und die Dauer der asymptomatischen Periode verkürzt sich.

Die Hauptsymptome sind –

● Schmerzen im unteren Rücken

● Morgensteifigkeit

● Deformitäten der Wirbelsäule, hauptsächlich Kyphose – Deformität nach vorne gelehnt

● Gerade und steife Wirbelsäule

● Atembeschwerden in fortgeschrittenen Krankheitsstadien, wenn der Brustkorb verschmolzen ist

● Generalisierte Schwäche, Müdigkeit und Anämie

● periphere Gelenkschmerzen – Hüftgelenk, Schultern usw.

● Augenbeteiligung

Die genaue Ursache der ankylosierenden Spondylitis ist noch unbekannt

Die genaue Ursache der ankylosierenden Spondylitis ist noch unbekannt, aber die am meisten bevorzugte Hypothese ist die genetische Pathophysiologie. Ein Gen, HLA – B27, ist der Hauptverdächtige, da es in 95 Prozent der Fälle mit dieser Krankheit positiv ist.

Spondylitis ankylosans betrifft die Geschlechter unterschiedlich

Spondylitis ankylosans betrifft Männer häufiger als Frauen. Männer neigen auch dazu, die Krankheit im Vergleich zu Frauen in einem jüngeren Alter zu entwickeln.

Sie haben jedoch einen geringeren Krankheitsverlauf und eine bessere Lebensqualität.

Diagnose von Spondylitis ankylosans

Eine vollständige Anamnese, körperliche Untersuchung und medizinische Diagnoseinstrumente sind für die Diagnose einer Spondylitis ankylosans unerlässlich

● Erythrozytensedimentationsrate (BSG) – Die BSG ist bei 70 Prozent der Patienten mit AS erhöht. Es ist ein unspezifischer Entzündungsmarker. Es ist ein sehr gutes Instrument zur Überwachung der Krankheitsaktivität und zur Anleitung des medizinischen Managements.

● Röntgenaufnahmen – Röntgenaufnahmen des Beckens, der Wirbelsäule und der Iliosakralgelenke können eine Gelenkzerstörung und -fusion aufzeigen. Diese Änderungen gelten nur für AS.

● MRT – Die Kontrast-MRT ist der empfindlichste Test zur Diagnose einer frühen Beteiligung der Iliosakralgelenke bei AS.

● Gentests – Wird durchgeführt, um das Vorhandensein des HLA-B27-Gens zu testen.

Wie wird Spondylitis ankylosans behandelt?

Ziel des Managements ist es, die Lebensqualität zu verbessern, indem Schmerzen und Steifheit reduziert, die Entwicklung von Missbildungen verhindert und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt werden.

Die Behandlung umfasst:

● Nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen

● Biologika – Tumornekrosefaktor-Blocker – zur Reduzierung von Entzündungen und Schwellungen

● Krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs), wie Sulfasalazin.

● Kurzfristige Anwendung von Kortikosteroiden zur Kontrolle der Krankheitsaktivität

● Eine gute Körperhaltung beibehalten, um die Entwicklung von Deformitäten zu vermeiden

● Regelmäßige Bewegung und Erhaltung der Beweglichkeit

● Chirurgie zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Behandlung von Komplikationen – Korrektur von Deformitäten der Wirbelsäule, Dekompression der Wirbelsäule, Gelenkersatz usw.

Ankylosierende Spondylitis-bedingte Deformitäten können vermieden werden

Durch bewusste Bemühungen, die Körperhaltung zu verbessern, Sport zu treiben und optimale Pausen einzulegen, um sich zwischen den konstanten Arbeitszeiten zu dehnen, kann die Entwicklung von AS-bedingten Deformitäten verzögert werden. Die Menschen sollten für einen bequemen Stuhl mit verstellbarer Höhe sorgen, auf dem sie sitzen können. Die Füße sollten den Boden berühren und nicht herunterhängen. Darüber hinaus sollte jede Stunde eine Pause von mindestens 5 Minuten eingelegt werden, um die Position, in der Sie sitzen, zu durchbrechen. Gehen Sie herum, um Bewegung zu gewährleisten. Die Bewegung entspannt das Gewebe, schmiert die Gelenke, beugt Steifheit vor und verbessert die Durchblutung. Schließlich nicht faulenzen, häufig einen Zentimeter höher sitzen.